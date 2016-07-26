Сибирские этноукрашения и авторские меховые шапки представят на выставке «Арт-Красноярск»

На выставке-продаже «Арт-Красноярск» с 25 по 29 октября представят большой стенд с этническими украшениями, музыкальными инструментами, оберегами и травяными чаями. Гостям выставки предложат сувениры со всего мира и авторские работы мастеров Сибири.

Посетителям выставки представят аксессуары из натуральных камней, изделия в стиле бохо, в лесном, этническом, монгольском и индейском стилях. Кроме того, для гостей проведут настоящие чайные церемонии по лучшим традициям народов Сибири и мира.

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Также на выставке можно выбрать практичные и теплые изделия ручной работы, которые пригодятся в холода. Посетители смогут примерить качественные изделия из натурального меха и кожи: мужские, женские и детские шапки, меховые рукавички и даже меховые сумки. Будет представлен большой выбор головных уборов из натурального меха: соболя, чернобурки, волка, лисы.

В качестве подарка родным и близким можно приобрести меховые покрывала, которые добавят в дом тепла и уюта. Кроме того, гости выставки смогут заказать себе индивидуальный пошив шубы или мехового жилета.

Выставка-продажа «Арт-Красноярск» пройдет с 25 по 29 октября в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).