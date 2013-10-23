Минтруд не будет увеличивать минимальный трудовой стаж

В Министерстве труда и социальной защиты РФ опровергли информацию о готовящемся увеличении минимального трудового стажа, необходимого для получения пенсии, сообщают РИА Новости.

Ранее, газета «Ведомости» со ссылкой на нескольких федеральных чиновников сообщила, что подобный вариант рассматривается сейчас правительством России.

«Увеличение трудового стажа для начисления страховой пенсии может заменить повышение пенсионного возраста», — говорил собеседник издания.

Сегодня, для получения страховой части пенсии россиянин должен отработать не менее семи лет, оплачивая взносы в пенсионный фонд. Без этого, достигнув пенсионного возраста (мужчины — 60 лет; женщины — 55 лет), он сможет рассчитывать только на выплаты по старости.

Еще в 2015 году минимально необходимый объем трудового стажа был на уровне пяти лет. С тех пор он ежегодно увеличивается на 12 месяц и к 2025 году составит 15 лет.