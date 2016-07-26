Жилфонд провел урок для управдомов в режиме онлайн-конференции

17 октября ГУК «Жилфонд» провел Школу управдомов в новом формате. Урок для председателей советов домов проходил в режиме онлайн-конференции.

В обучении приняли участие управдомы, которые пришли на занятие не только в центральный офис «Жилфонда», но и в районные дирекции. Занятие проводил Владимир Москаленко, руководитель группы по расчётам с населением ГУК «Жилфонд». Темой урока стали начисления платы за жилищно-коммунальные услуги.

Председатели активно задавали вопросы, обсуждали волнующие темы. В целом на занятие пришли 60 человек.