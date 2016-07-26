Жилфонд провел урок для управдомов в режиме онлайн-конференции

17 октября ГУК «Жилфонд» провел Школу управдомов в новом формате. Урок для председателей советов домов проходил в режиме онлайн-конференции.
В обучении приняли участие управдомы, которые пришли на занятие не только в центральный офис «Жилфонда», но и в районные дирекции. Занятие проводил Владимир Москаленко, руководитель группы по расчётам с населением ГУК «Жилфонд». Темой урока стали начисления платы за жилищно-коммунальные услуги.
Председатели активно задавали вопросы, обсуждали волнующие темы. В целом на занятие пришли 60 человек.
«К сожалению наше помещение не вмещает всех желающих обучаться, поэтому было решено открыть „школы“ в районных дирекциях „Жилфонда“. Сегодня мы опробовали новый формат обучения в режиме онлайн, чтобы у каждого председателя была возможность задать вопросы и получить квалифицированные ответы от наших специалистов. Мы и дальше будем проводить такие онлайн обучения, но уже привычные нашим председателям „школы“ также останутся, ведь список тем занятий формируется исходя из запросов самих управдомов, и в разных районах он может отличаться», — отметила Светлана Шакун, заместитель генерального директора ГУК «Жилфонд» по работе с населением.