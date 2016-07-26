В Красноярске осудили молодых похитителей платежных терминалов

За серию краж платежных терминалов трое молодых парней получили 12,5 лет колонии, сообщили в пресс-службе красноярской полиции.

Преступления совершались в период с декабря 2016 по март 2017 года. За это время злоумышленники украли 17 платежных терминалов из магазинов и торговых павильонов на территории Красноярска, Дивногорска, Манского, Партизанского, Емельяновского и Назаровского районов. Общий ущерб составил около 1 млн 400 тысяч рублей.

Весной этого после очередной кражи и погони их задержали сотрудники ДПС на 102 км автодороги «Красноярск-Енисейск». Преступниками оказались трое ранее судимых молодых людей 20 и 25 лет.

Одного из них суд приговорил к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, двое других получили по 4 года лишения свободы. Максимальное наказание, которое им грозило, — лишение свободы на срок до 5 лет.