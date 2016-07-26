Железногорец не смог ограбить «Платежку» из-за фонарика

В городе Железногорске Красноярского края полицейские задержали мужчину, который пытался украсть деньги из платежного терминала. В здание, где расположен терминал, он проник через приоткрытое окно на первом этаже.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что ночью 12 октября неизвестный проник в административное здание на улице Свердлова, 35, в котором расположено несколько магазинов. Злоумышленник попытался похитить из «Платежки» больше 80 тысяч рублей.

Прибывшие полицейские обнаружили, что поврежденный терминал лежит на полу. На месте происшествия эксперты обнаружили отпечатки пальцев рук.

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Оперативники задержали подозреваемого, им оказался ранее не судимый безработный 33-летний мужчина. Он пояснил, что проник в помещение и пытался взломать терминал, но заметил, что снаружи кто-то светит фонариком. Злоумышленник испугался и убежал через окно, забрать деньги он не успел.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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