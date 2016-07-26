Укравшие 2 млн из банкомата в сельсовете оказались москвичами (видео)

Полицейские задержали пятерых подозреваемых в похищении денег из банкомата сельсовета в Богучанском районе. Напомним, в ночь с 4 на 5 октября трое неизвестных в камуфляжной форме и масках ворвались в здание сельсовета поселка Осиновый Мыс Богучанского района. Злоумышленники связали двоих охранников и похитили из банкомата 2 млн рублей.

«Благодаря профессиональной работе оперативников уголовного розыска ГУ МВД по Красноярскому краю были установлены возможные пути движения злоумышленников», — сообщила 12 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк. Злоумышленников поймали в Рыбинском районе Красноярского края.



На дороге полицейские остановили два автомобиля, в котором оказалось пять человек: трое нападавших и два их помощника. Водитель одной из машин попытался скрыться, протаранив полицейский автомобиль, однако это ему не удалось. Задержанными оказались четверо жителей Московской области и гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

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При осмотре автомобилей полицейские изъяли 1,5 миллиона рублей, приспособления для взлома банкоматов, а также оборудование для глушения радиосигнала.

Следователи завели уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж», в настоящее время полицейские устанавливают местонахождение оставшихся 500 тысяч и проверяют причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории края и страны в целом.

