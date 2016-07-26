Дискуссионный клуб Зимней универсиады-2019 открывает новую осеннюю сессию

Дискуссионный клуб Зимней универсиады-2019 возобновляет работу. С 24 по 26 октября в МТБЦ «Пилот» (ул. Аэровокзальная, 10) пройдут три заседания, на которых обсудят экскурсионную программу, зрительские сервисы и гостеприимство.

Первое заседание пройдет 24 октября. Участникам клуба предстоит обсудить экскурсионную программу Зимней универсиады-2019. Темами первой дискуссии станут состояние внутреннего туризма в крае и его проблемы, а также подготовка города к посещению участниками и гостями Зимней универсиады-2019, создание городской навигации и перспективы развития красноярского туризма после проведения Студенческих игр 2019 года.

Участие в дискуссии примут: Максим Уразов — руководитель Дирекции Зимней универсиады-2019; Владимир Демидов — депутат, член комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного Собрания Красноярского края; Ольга Василенко — заместитель министра культуры Красноярского края; Василий Грошев — директор «Городского туристско-спортивного центра»; Наталья Грушевская — директор «Красноярского краевого центра туризма и краеведения» и Нелли Лалетина — краевед, экскурсовод.

Во второй день работы Дискуссионного клуба, 25 октября, повесткой обсуждения станет программа «Зритель». Среди рассматриваемых вопросов: концепция билетной программы, сервисы для зрителей, наполняемость трибун, а также вопросы транспортной доступности объектов для зрителей.

Спикерами по этой теме выступят: Максим Уразов — руководитель Дирекции Зимней универсиады-2019; Наталья Майнстришина — генеральный директор ООО «Маркетинг ЛАБ» (маркетинговые и социологические исследования); Светлана Гришко — исполнительный директор ООО «Городские Зрелищные Кассы»; Александр Рыжов — директор «Красноярского государственного цирка»; Максим Антипов— режиссёр, продюсер, сценарист и ведущий крупных городских, краевых и международных мероприятий; Сергей Ким — телеведущий.

В завершении осенней сессии, 26 октября, участники рассмотрят вопросы гостеприимства, изменения городской среды и размещения зарубежных гостей. Участники обсудят, насколько Красноярск готов принять иностранцев и предоставить им различные сервисы по комфортному пребыванию в городе, а также как будет предоставляться помощь городских волонтёров.

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Эти темы обсудят руководитель Дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов; Вадим Войцеховский — заместитель министра транспорта Красноярского края; Алексей Клешко — заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края; Татьяна Ситдикова — руководитель главного управления образования Красноярска; Екатерина Сидоренко — руководитель управления молодёжной политики города Красноярска; Ирина Максимова — исполнительный директор ООО «Сибирская Ассоциация Гостеприимства» и Даврон Арипов — генеральный менеджер отеля Hilton Garden Inn Красноярск.

Вход на заседания свободный, предварительная заявка не требуется. Каждый желающий может высказать свое мнение по темам, внести предложение или задать вопрос экспертам и представителям Дирекции Зимней универсиады-2019. Также включиться в обсуждение можно виртуально, оставив свой вопрос на официальных страницах Дискуссионного клуба в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. По итогам каждого заседания на сайте Зимней универсиады-2019 будут размещены детальные стенограммы.

Уразов Максим Сергеевич Генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске»