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Дискуссионный клуб Зимней универсиады-2019 открывает новую осеннюю сессию
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Дискуссионный клуб Зимней универсиады-2019 открывает новую осеннюю сессию

23 октября 15:18
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Дискуссионный клуб Зимней универсиады-2019 возобновляет работу. С 24 по 26 октября в МТБЦ «Пилот» (ул. Аэровокзальная, 10) пройдут три заседания, на которых обсудят экскурсионную программу, зрительские сервисы и гостеприимство.

Первое заседание пройдет 24 октября. Участникам клуба предстоит обсудить экскурсионную программу Зимней универсиады-2019. Темами первой дискуссии станут состояние внутреннего туризма в крае и его проблемы, а также подготовка города к посещению участниками и гостями Зимней универсиады-2019, создание городской навигации и перспективы развития красноярского туризма после проведения Студенческих игр 2019 года.

Участие в дискуссии примут: Максим Уразов — руководитель Дирекции Зимней универсиады-2019; Владимир Демидов — депутат, член комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного Собрания Красноярского края; Ольга Василенко — заместитель министра культуры Красноярского края; Василий Грошев — директор «Городского туристско-спортивного центра»; Наталья Грушевская — директор «Красноярского краевого центра туризма и краеведения» и Нелли Лалетина — краевед, экскурсовод.

Дискуссионный клуб Зимней универсиады-2019 открывает осеннюю сессию
Фото: пресс-служба Дирекции Универсиады-2019
Главными темами заседаний станут гостеприимство, сервисы для зрителей и экскурсионная программа
Фото: пресс-служба Дирекции Универсиады-2019
Руководитель Дирекции Зимней Универсиады-2019 Максим Уразов примет участие во всех трех заседаниях Дискуссионного клуба
Фото: пресс-служба Дирекции Универсиады-2019

Во второй день работы Дискуссионного клуба, 25 октября, повесткой обсуждения станет программа «Зритель». Среди рассматриваемых вопросов: концепция билетной программы, сервисы для зрителей, наполняемость трибун, а также вопросы транспортной доступности объектов для зрителей.

Спикерами по этой теме выступят: Максим Уразов — руководитель Дирекции Зимней универсиады-2019; Наталья Майнстришина — генеральный директор ООО «Маркетинг ЛАБ» (маркетинговые и социологические исследования); Светлана Гришко — исполнительный директор ООО «Городские Зрелищные Кассы»; Александр Рыжов — директор «Красноярского государственного цирка»; Максим Антипов— режиссёр, продюсер, сценарист и ведущий крупных городских, краевых и международных мероприятий; Сергей Ким — телеведущий.

В завершении осенней сессии, 26 октября, участники рассмотрят вопросы гостеприимства, изменения городской среды и размещения зарубежных гостей. Участники обсудят, насколько Красноярск готов принять иностранцев и предоставить им различные сервисы по комфортному пребыванию в городе, а также как будет предоставляться помощь городских волонтёров.

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Эти темы обсудят руководитель Дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов; Вадим Войцеховский — заместитель министра транспорта Красноярского края; Алексей Клешко — заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края; Татьяна Ситдикова — руководитель главного управления образования Красноярска; Екатерина Сидоренко — руководитель управления молодёжной политики города Красноярска; Ирина Максимова — исполнительный директор ООО «Сибирская Ассоциация Гостеприимства» и Даврон Арипов — генеральный менеджер отеля Hilton Garden Inn Красноярск.

Вход на заседания свободный, предварительная заявка не требуется. Каждый желающий может высказать свое мнение по темам, внести предложение или задать вопрос экспертам и представителям Дирекции Зимней универсиады-2019. Также включиться в обсуждение можно виртуально, оставив свой вопрос на официальных страницах Дискуссионного клуба в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. По итогам каждого заседания на сайте Зимней универсиады-2019 будут размещены детальные стенограммы.

Уразов Максим Сергеевич
Уразов Максим Сергеевич
Генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске»
Демидов Владимир Петрович
Демидов Владимир Петрович
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края
Ким Сергей Николаевич
Ким Сергей Николаевич
Главный редактор «Сибирского агентства новостей»
Клешко Алексей Михайлович
Клешко Алексей Михайлович
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва
Ситдикова Татьяна Юрьевна
Ситдикова Татьяна Юрьевна
Руководитель главного управления образования Красноярска
Сидоренко Екатерина Владимировна
Сидоренко Екатерина Владимировна
Руководитель управления молодежной политики администрации Красноярска

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