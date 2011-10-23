«Заправился на 150 тысяч»: на правобережье автомобиль после заправки врезался в автобус

Улицу Семафорная в Красноярске перегородили столкнувшиеся автобус и Honda. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

По данным ГИБДД, авария произошла сегодня около 14:30 на ул. Семафорная, в районе дома № 108. Как пояснили свидетели столкновения, автомобиль Honda Civic выезжал с АЗС и не предоставил преимущества в движении автобусу ПАЗ. Авария вызвала затор на дороге. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», машинам приходится ехать со скоростью 5 км/час от перекрестка улиц Семафорной и Королева, почти до улицы Александра Матросова.

На фотографиях видно, что автобус получил серьезные повреждения, внутри у него оторвались поручни. В ГИБДД отметили, что в аварии никто не пострадал. Сколько человек было в момент столкновения в автобусе, который следовал 92 маршрутом, в полиции не уточнили. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.