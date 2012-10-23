Пьяный пешеход спровоцировал ночью ДТП на правобережье Красноярска (видео)

На проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» иномарка сбила пешехода-нарушителя. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, ДТП произошло в 1:30 ночи возле дома № 115, в районе пересечения проспекта с улицей Затонская.

36-летний водитель Chevrolet Cruze сбил 25-летнего парня, который переходил проезжую часть в неположенном месте. С незначительным травмами его доставили в больницу — обошлось без переломов.

Медики установили, что пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.