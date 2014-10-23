Китайские туристы пытались вывезти культурные ценности из Красноярска

На таможенном посту в аэропорту Красноярска задержали двух граждан Китая, которые пытались вывезти предметы старины, имеющие культурную ценность. Их остановили при прохождении таможенного контроля рейсов «Красноярск — Пекин» и «Красноярск — Харбин».
Туристы заявили, что не везут с собой товары, которые нужно письменно декларировать. Однако при досмотре багажа у них обнаружили предметы, которые экспертиза отнесла к категории культурных ценностей конца XIX — начала XX века.
У одного из граждан Китая нашли 5 таких предметов: ручные весы из металла, подзорную трубу, медальоны и грампластинки. Стоимость этих товаров составила 34,5 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе Красноярской таможни.
У второго туриста обнаружили 35 предметов, представляющих культурную ценность, на общую сумму больше 47 тысяч рублей. Среди них: статуэтка, набор шахмат, а также амулет, монеты, военные награды.
Оба мужчины пояснили, что сувениры приобрели в антикварных магазинах разных городов России для друзей и личной коллекции.
Обнаруженные предметы культуры изъяли. По фактам недекларирования товаров на обоих граждан Китая завели дела об административных правонарушениях, ведется расследование.