В Красноярске выбрали лучшего кондуктора

В Красноярске прошел конкурс профмастерства среди кондукторов, сообщили в пресс-службе департамента транспорта администрации города.

Участие в состязании приняли 5 команд от пассажирских автотранспортных предприятий, а также от трамвайного и троллейбусного депо МП «Горэлектротранс».

Конкурс состоял из нескольких этапов. Самый сложный, это проверка теоретических знаний: конкурсанты отвечали на вопросы, касающиеся правил пассажирских перевозок, должностной инструкции и техники безопасности. Следующий этап — пересчёт денежных средств и выдача сдачи на время и точность расчёта. При выполнении этой практической части конкурса, кондукторам необходимо было подсчитать деньги, находящиеся в индивидуальном мешке, а затем правильно выдать сдачу. При объявлении задания судья произвольно называл количество билетов и их стоимость.

Еще один этап конкурса — творческий, участницы и участник (в этом году в конкурсе принимал участие мужчина — кондуктор трамвая) читали стихи собственного сочинения, пели песни, частушки на тему пассажирского транспорта.

Впечатлениями от конкурса поделилась Татьяна Павленко, кондуктор пассажирского автотранспортного предприятия № 7, которая работает на маршруте № 37: «Замечательно, что стали проводить конкурс среди кондукторов. Мы здесь общаемся, знакомимся. Участвую в конкурсе второй раз — очень нравится. Готовясь к конкурсу, повторяем должностные инструкции, нормативы, значит повышаем свой профессиональный уровень».

Победителем городского конкурса профессионального мастерства среди кондукторов вновь стала команда муниципального пассажирского автотранспортного предприятия № 5, обслуживающего автобусные маршруты № 11, 26, 35, 49, 52, 87.

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В личном зачёте победила Ольга Мудрагель — кондуктор муниципального пассажирского автотранспортного предприятия № 5, ответившая на теоретические вопросы, а также быстро и точно отработавшая практическую часть состязания. Второе место в личном зачёте заняла Евгения Синева — кондуктор муниципального пассажирского автотранспортного предприятия № 7, третье место у Ольги Гладько, кондуктора троллейбусного депо МП «Горэлектротранс». Все победители получили денежные призы.

Отдельно жюри оценивали творческие работы, которые выполняли участницы конкурса. Это картины, нарисованные кондукторами, вышивки, вязаные изделия: от игрушек до предметов одежды, а также торты.