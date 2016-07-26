В аэропортах края нашли нарушения пожарной безопасности

Норильская транспортная прокуратура нашла многочисленные нарушения федерального законодательства в северных аэропортах Красноярского края. В ходе проверки комплексов «Норильск» и «Хатанга» специалисты обнаружили около 70-и нарушений закона, которые могли угрожать жизни и здоровью пассажиров.

В здании аэропорта Хатанги отсутствовал план эвакуации людей при пожаре и таблички с номерами телефонов для вызова экстренной службы. В аэропорту Норильска также нашли нарушения пожарной безопасности: планы эвакуации людей не соответствовали требованиям, практические тренировки сотрудников по отработке эвакуации в случае пожара не проводились. В обоих аэропортах нашли и другие нарушения пожарной безопасности.

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Кроме того, в одном из кафе аэропорта Норильска продавались шоколад, конфеты и масло с истекшим сроком годности.

Руководителям аэропортовых комплексов внесены представления. За нарушения в сфере санитарной и пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 5 должностных лиц. Им выписали штрафы на общую сумму 62 тысячи рублей.