Водителей призвали к внимательности на скользких дорогах

Ухудшение погоды в Красноярском крае приведет к гололеду. Об этом сегодня напомнили в пресс-службе полка ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

Как предупредили в пресс-службе администрации Красноярска, завтра в южных и центральных районах Красноярского края ожидаются осадки и сильный ветер с порывами до 15-18 м/сек. Ночью местами температура будет опускаться ниже 0°С, поэтому на дорогах возможна гололедица.

«Сотрудники ДПС рекомендуют водителям быть предельно внимательными, не совершать резких маневров, соблюдать скоростной режим и меры безопасности при движении в условиях недостаточной или ограниченной видимости, а также держать дистанцию между транспортными средствами», — напомнили дорожные полицейские.

На обледеневших дорогах тормозной путь увеличивается — даже при скорости 60 км/час он составит 140 метров. Водителям, которые еще не поменяли летние шины на зимние, полицейские советуют сделать это в ближайшее время, либо воздержаться от поездок, особенно за город.