Полезное использование попутного нефтяного газа на Ванкоре превышает 95 %

ООО «РН-Ванкор» заявило о достижении целевого показателя по уровню полезного использования попутного нефтяного газа: благодаря газовой программе сегодня в дело идут более 95 % добываемого газа, что позволяет не только оптимизировать расходы, но и обеспечить высокую степень экологической безопасности.

Еще с 2010 года добываемый на Ванкоре газ начал использоваться в качестве топлива для местной газотурбинной электростанции. В ноябре 2013 года началась закачка попутного газа в пласт. А в 2015 году, когда заработали все проектные объекты по подготовке попутного нефтяного газа, его полезное использование достигло отметки в 95 %. В 2017 году вводятся последние объекты газовой программы Ванкора, что позволит достигать уровня 99 % в использовании ПНГ.

«На Ванкорском месторождении особое внимание уделяется полезному использованию попутного нефтяного газа, — говорит начальник управления подготовки и компримирования газа ООО „РН-Ванкор“ Егор Гоборов. — Для этих целей в рамках обустройства месторождения были построены и запущены объекты подготовки и компримирования газа».

Газовая составляющая Ванкора условно состоит из трех основных систем: системы сбора низконапорного газа, системы закачки газа в пласт для поддержания пластового давления и системы подготовки газа для его дальнейшей транспортировки по магистральному газопроводу «Ванкор — Хальмерпаютинское месторождение» протяжённостью 108 километров.

«Запуск всех систем газовой программы позволил нам достичь уровня использования газа свыше 95 %. Порядка 70 % газа транспортируется, 20 % закачивается в пласт и около 10 % используется для нужд предприятия», — отмечает Егор Гоборов.

Благодаря уникальной для нефтяной отрасли России газовой программе, собравшей в одном месте практически все технологии, обеспечивающие полезное использование попутного нефтяного газа, Ванкор по праву считается одним из передовых предприятий страны.

Газовое будущее Ванкора в ближайшей перспективе — это подключение к Ванкорским газовым объектам новых месторождений — Сузунского, Тагульского и Лодочного.

«С помощью системы подготовки газа на Ванкоре мы будем также собирать газ с этих месторождений, — продолжил Егор Гоборов. — Собранный газ будет подготавливаться до необходимых требований и дальше — наравне с Ванкорским — отправляться в Единую систему газопроводов страны».

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На сегодняшний день объемы сдачи подготовленного товарного газа в Единую систему газоснабжения страны на Ванкоре составляют 5,6 миллиарда кубических метров в год. За все время реализации газовой программы Ванкора в ЕГС отправлено порядка 19 миллиардов кубометров товарного газа.

ООО «РН-Ванкор» — дочернее предприятие компании «Роснефть» — является оператором по освоению месторождений Ванкорского кластера — Ванкорского, Сузунского, Тагульского, Лодочного, расположенных на севере Красноярского края в Туруханском районе и на Таймыре.