«Выращивать ничего нельзя»: в Партизанском районе канализацию сливали в поле

Проверка информации о сливе опасных отходов на поля в Партизанском районе Красноярского края закончилась возбуждением уголовного дела. Об этом сообщили в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Под следствием за совершение экологического преступления оказались представители общества с ограниченной ответственностью, работающие на территории Партизанского района. Предприниматели занимаются сбором и вывозом жидких бытовых отходов. По версии следствия, шесть лет — с 2011 по июнь 2017 года — все собранные жидкости вывозились не на специальный полигон, а в поле.

«С помощью ассенизационных автомашин они осуществляли сбор жидких бытовых отходов в организациях, у индивидуальных предпринимателей, а также жителей Партизанского района, после чего откачанные жидкие отходы сбрасывали на почву земельного участка, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения общей площадью 17 000 кв. метров», — пояснили в управлении.

Представители Россельхознадзора проверили участок признали, что выращивать на нем ничего нельзя. «Установлен факт загрязнения окружающей среды (плодородного слоя почвы) химическими веществами 1 класса опасности (мышьяк, сульфаты), микроорганизмами и жизнеспособными гельминтами», — рассказали в следственном управлении.

Уголовное дело в отношении недобросовестных предпринимателей возбудили по ч. 2 ст. 247 УК РФ. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.