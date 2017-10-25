Трое хакасских подростков жестоко расправились с двумя пожилыми мужчинами и женщиной

Трое несовершеннолетних жителей Хакасии подозреваются в убийстве двух мужчин и женщины, сообщили в пресс-службе СУ СК по республике. Инцидент произошел вечером 22 октября в селе Таштып.

Сначала злоумышленники 14, 16 и 17 лет убили 58-летнего мужчину, который жил один в частном доме. Затем, в другом частном доме, они расправились над знакомой им супружеской парой: 63-летним мужчиной и 60-летней женщиной. 23 октября тела убитых обнаружили с множественными колото-резаными ранениями.

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По данным следователей, в момент преступления подростки находились в состоянии алкогольного опьянения. Убийство они совершили на почве личных неприязненных отношений.

Задержали их практически по горячим следам в ходе оперативных мероприятий, но как именно — пока не сообщается. Против подозреваемых уже возбудили уголовное дело. Сегодня следователи будут просить суд заключить опасных подростков под стражу.

За убийство трех человек, совершенное группой лиц по предварительному сговору, им грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Также санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы, либо смертную казнь (в России наложен мораторий на применение данного вида наказания).