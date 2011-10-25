Сотрудница ритуальной фирмы получила срок за аферу с квартирой умершей

В Красноярском крае бывшую сотрудницу ритуальной фирмы осудили за мошенничество с квартирой умершей пенсионерки. Об этом сообщают в ГУ МВД по краю.

Еще в августе 2017 года сотрудники полиции задержали 31-летнюю жительницу Ачинска. Она работала в ритуальной фирме, занимавшейся похоронами умершей пенсионерки, и обманом проникла в квартиру покойницы.

«Женщина представилась сотрудницей соцзащиты и таким образом завладела ключами и документами на квартиру, - рассказывают полицейские, - и позже, по поддельной доверенности, продала эту жилплощадь за 1 млн рублей».

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ей грозило до 10 лет лишения свободы. Однако суд, признав уже бывшую сотрудницу ритуальной фирмы виновной, ограничился 4 годами. К тому же, отбывать свой срок она будет с 2023 года, когда ее ребенку исполнится 14 лет.