Филармония позвала красноярцев заниматься йогой под арфу на Ночи искусств

В красноярской филармонии пройдет Ночь искусств с программой «Музыка. Движение. Жизнь». Все пришедшие смогут участвовать в различных спортивно-танцевальных мастер-классах в сопровождении живой музыки под руководством опытных хореографов и инструкторов. В программе — йога и танцетерапия под музыку.

В камерном зале состоятся занятия по йоге (в 23:00 и 00:00). С собой нужно взять спортивную одежду и коврик. Во время занятий будет звучать арфа.

В репетиционных залах Свободного балета Валерия Терешкина и Ансамбля танца Сибири им. М. С. Годенко с 21:00 до 23:00 пройдут занятия по классическому танцу под аккомпанемент фортепиано. С собой нужно взять спортивную одежду и чешки. Классическому танцу будет учить хореограф Свободного балета Сергей Качаев и солистка Ансамбля танца Сибири Татьяна Хлебникова.

Мастер-классы пройдут 4 ноября. Продолжительность каждого занятия — 45 минут. Подробности по тел. (391) 227-49-30. Количество мест ограничено, стоимость посещения — 10 рублей.