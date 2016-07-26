«Абонемент на соревнования и бесплатный проезд»: красноярцы обсудили зрительскую программу Студенческих игр

На втором заседании Дискуссионного клуба Зимней универсиады-2019, которое состоялось 25 октября в молодежном центре «Пилот» (ул. Аэровокзальная, 10), специалисты и общественники обсудили программу «Зритель». Участники обменялись мнениями о том, как должны работать билетные кассы, как повысить наполняемость трибун и ряд других важных вопросов.

Открыл дискуссию генеральный директор Исполнительной Дирекции Зимней универсиады-2019 в Красноярске Максим Уразов, который отметил важность работы площадки: «Здесь мы корректируем наши идеи и планы, а также находим новых партнеров». Он рассказал, что на все мероприятия Студенческих игр приготовлено 577 тысяч билетов. В эту цифру входят как билеты на сами спортивные соревнования, так и на торжественные церемонии открытия и закрытия Зимней универсиады-2019. Максим Уразов объяснил, почему Исполнительная Дирекция не планирует бесплатно раздавать билеты красноярцам: «Бесплатных билетов быть не должно. Это нужно, чтобы люди понимали свою ответственность. Человек, который заплатил хоть 10 рублей, обязательно придет на мероприятие».

Также докладчик сообщил, что онлайн-продажу билетов запустят по всей стране за год до начала Студенческих игр. «Сейчас мы прорабатываем вопрос абонементов на соревнования, а также защиту билетов от подделки. Билетную программу мы планируем утвердить до конца 2017 года», — закончил Максим Уразов.

«Потенциальный спрос на билеты очень большой, — продолжила тему дискуссии генеральный директор ООО „Маркетинг ЛАБ“ Наталья Майнстришина, которая проводила соответствующее исследование. — Люди готовы платить 2-3 тысячи рублей за билет на топовое мероприятие, и 300-350 рублей за обычные соревнования. Это сопоставимо со стоимостью билета в кино».

«Часть билетов мы должны раздать бесплатно. Есть люди, которые просто не могут себе позволить купить его», — возразил Максим Антипов, режиссер, продюсер и сценарист. Среди выступающих прозвучало мнение о том, что дети, которые занимаются в спортивных секциях, должны посещать мероприятия Зимней универсиады-2019 бесплатно. Его поддержал депутат Законодательного собрания Павел Ростовцев: «Мы делаем Студенческие игры не только для красноярцев, но и для жителей всего края. Детям из территорий и так непросто приехать в Красноярск на соревнования, а тут будет множество дополнительных расходов». Он предложил награждать юных спортсменов билетами на Зимнюю универсиаду-2019 за победу на соревнованиях.

«Я ведь не говорю о том, чтобы человек сам покупал билет. За него может заплатить предприятие или вуз. Выкупить, например, 100 билетов и распределить между лучшими студентами, которые докажут, что они достойны», — сказал Максим Уразов.

Отдельное место в дискуссии заняло обсуждение безопасности. Участники отметили, что сейчас к организации массовых мероприятий предъявляются очень высокие требования. Некоторые предлагали внедрить паспорт болельщика — специальный идентификационный документ, содержащий информацию о человеке. Другие возражали, что излишняя бюрократизация может отпугнуть зрителей. Докладчики сошлись во мнении, что вопрос сложный и требует тщательного анализа. Максим Уразов предложил вынести его на обсуждение весенней сессии Дискуссионного клуба.

Сергей Ким предложил сделать городской общественный транспорт бесплатным для всех на время проведения Зимней универсиады-2019: «Посчитать, сколько в день получают маршрутчики, и компенсировать им эти расходы. Это сотая доля тех денег, которые тратят на проведение Студенческих игр. А у людей будет праздник». Идея получила поддержку участников дискуссии, после непродолжительного обсуждения Максим Уразов предложил и ее вынести на весеннюю сессию Дискуссионного клуба.

Павел Ростовцев высоко оценил работу клуба: «Такой формат работы очень продуктивен. С одной стороны, это дополнительная информационная площадка, чтобы рассказать жителям Красноярска о предстоящем событии, что, безусловно, полезно. Сегодня было высказано много вопросов, и пока на них нет ответов. Можно сказать, что это целевая задача Исполнительной Дирекции — в ближайшее время принять по ним определенные решения. Уловить настроение экспертов, услышать их мнения очень полезно с практической точки зрения», — закончил депутат.

Генеральный директор ООО «Маркетинг ЛАБ» Наталья Майнстришина назвала главный итог работы площадки: «Мы все понимаем, что предстоит большой праздник, и готовиться к нему надо уже сейчас. Мы понимаем, что красноярцы испытывают некий информационный голод, им нужно больше информации о предстоящей Зимней универсиаде-2019, о разных видах спорта. Кроме того, мы затронули самый важный вопрос — паспорт болельщика. Это вопрос безопасности, он требует детальной проработки, но пока остается открытым».

Уразов Максим Сергеевич Генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске»