В Красноярске обсудили развитие городского туризма к Зимней универсиаде-2019

В Красноярске 24 октября в молодежном центре «Пилот» (ул. Аэровокзальная, 10) состоялось заседание Дискуссионного клуба Зимней универсиады-2019. Эксперты, общественники и жители Красноярска обсудили экскурсионную программу Студенческих игр.

Модератором дискуссии выступила известная красноярская телеведущая Анастасия Солопеко, которая напомнила участникам о том, что дискуссионный клуб — это открытая площадка, в которой может участвовать любой желающий: «Это ваш шанс быть услышанным».

Первым выступил генеральный директор Исполнительной Дирекции Зимней универсиады-2019 в Красноярске Максим Уразов. Он подчеркнул необходимость развивать инфраструктуру важнейших туристических объектов региона и отметил необходимость комплексного подхода к организации экскурсионной программы для гостей города. Максим Уразов добавил, что туристический экскурсионный центр, который планируют открыть к 2019 году, станет полезен и для жителей: «Благодаря Студенческим играм жители Красноярска смогут узнать свой город».

Слово взял советник главы Красноярска Геннадий Рукша. Он обратил внимание присутствующих на то, что экскурсионные маршруты в Красноярске и крае должны развиваться и для жителей региона: «Туризм должен быть до, во время, и после Зимней универсиады-2019», — подчеркнул Геннадий Рукша.

«Если мы хотим, чтобы у нас к 2019 году были хорошие экскурсоводы, то надо начинать готовить их с завтрашнего дня», — выступление спикеров дискуссии продолжила директор Красноярского краевого центра туризма и краеведения Наталья Гуршевская. Теме подготовки экскурсий уделили особое внимание. Эксперты сошлись во мнении, что для Зимней универсиады-2019 следует подготовить несколько разноплановых маршрутов: обзорную экскурсию для всех гостей города и 2-3 тематических.

Максим Уразов рассказал, что Исполнительная Дирекция Студенческих игр планирует привлечь к организации экскурсионной программы малый бизнес: «Это должны быть сертифицированные компании, которые предоставляю качественные услуги. Мы должны быть уверены, что группу туристов не бросят, например, посреди „Столбов“». Он добавил, что координировать работу туроператоров смог бы туристический экскурсионный центр.

Также участники дискуссионного клуба обсудили навигацию в городе. Директор городского туристско-спортивного центра Василий Грошев продемонстрировал проект городских указателей, которые специально к играм 2019 года разработали красноярские студенты: «Мы планируем установить 164 дорожных знака, чтобы любой гость мог доехать до объектов Студенческих игр без навигатора».

После того, как выступили все докладчики, перешли к вопросам из зала. «Кроме природы, нам и показать нечего», — с такого утверждения начал свой вопрос один из красноярцев. Реплика молодого человека вызвала возмущение в зале. Модератор дискуссии не согласилась с высказанным мнением: «У нас в городе есть оригинальные места. Вопрос только в том, насколько интересно мы о них расскажем».

В заключении участники отметили высокую результативность прошедшего мероприятия. «Такая дискуссия должна была состояться даже раньше. Все, что связано с вопросами экскурсионного обслуживания наших гостей — это важно. Мы встречаем гостей, и от нашего гостеприимства будет зависеть успех Зимней универсиады-2019, — поделилась впечатлениями директор Красноярского краевого центра туризма и краеведения Наталья Гуршевская. — Сибиряки всегда отличались своим гостеприимством, и я больше чем уверена, что каждый житель Красноярска болеет за то, чтобы наши Студенческие игры прошли хорошо».

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Итоги первого дня работы дискуссионного клуба подвел генеральный директор Исполнительной Дирекции Всемирной Зимней универсиады-2019 в Красноярске Максим Уразов: «Первое заседание дискуссионного клуба прошло конструктивно. Мы до конца года сформируем туристическую программу. Студенческие игры станут поводом для того, чтобы в Красноярском крае развивался туризм. Чтобы появлялись новые операторы, которые будут развивать внутренние экскурсии. Это нужно, чтобы красноярцы старались больше узнавать свой город — ведь он у нас уникальный и очень красивый».