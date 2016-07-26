Красноярские энергетики напомнили детям о правилах электробезопасности

В преддверии школьных каникул сотрудники филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») — «Красноярскэнерго» рассказали правила электробезопасности школьникам по всему Красноярскому краю.

Главная задача таких занятий — на доступном для детей языке объяснить, что электричество не только полезно, но и при неправильном обращении может причинить серьезный вред здоровью. Дети изучают «гусиный» шаг, которым нужно обходить оборванные провода, а также смотрят несколько социальных роликов, предупреждающих об опасности игры возле энергообъектов. Также школьникам рассказывают правила оказания первой помощи пострадавшему при ударе током, а закрепить знания они могут дома с родителями: в конце урока каждому ребенку выдают памятные информационные сувениры.

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Профилактика детского электротравматизма на энергообъектах и в быту является одним из приоритетных направлений в деятельности филиала Красноярскэнерго. На протяжении нескольких лет на территории Красноярского края реализуется специальная программа по профилактике травматизма. Она включает в себя ряд мероприятий: проведение специальных занятий в школах, раздача детской познавательной полиграфии, проведение детского конкурса иллюстрированных историй «Путешествие в страну электричества», интерактивные квесты в оздоровительных лагерях и городских парках, участие в массовых мероприятиях.

Всего с начала года энергетики провели порядка 1 100 уроков электробезопасности.