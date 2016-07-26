Молодые красноярцы хотели попасть домой через чужие машины (видео)

Ночью 26 октября неизвестные на правобережье Красноярска пытались открыть автомобили, припаркованные во дворе жилого дома. Об этом рассказал мужчина, ставший очевидцем. Он заснял на камеру мобильного телефона молодых людей, которые подходили к машинам и дергали дверные ручки. Как сообщил красноярец, молодые люди действовали во дворе дома № 123 по улице Судостроительной.

На вопрос, зачем они дергают ручки автомобилей, молодые люди пояснили, что хотели попасть домой, на другие вопросы отвечали невпопад. Запись разговора с ними красноярец опубликовал в социальной сети: «Если у кого что-нибудь пропало, вот один».

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В комментариях к видеозаписи участники группы предположили, что молодые люди находились в состоянии наркотического опьянения: «На дозу искали».

В полиции Newslab.ru рассказали, что заявления от пострадавших не поступали: «Мы просим жителей обращаться, если их имуществу был нанесен ущерб». По данному факту будет проведена проверка.