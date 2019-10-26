Директор ИКЕА: «Пока с красноярскими покупателями будем взаимодействовать через интернет»

ИКЕА в ближайшие 4-5 лет не планирует строить в Сибири новые магазины. Вместо этого ставку сделают на развитие online-продаж. Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ» сообщил директор ИКЕА Новосибирск Алексей Колгушкин.

Рассказывая о планах по расширению сети в Сибири он подчеркнул, что Красноярск для компании «по-прежнему важный регион»:

«Там планируется строительство магазина ИКЕА с торговым центром „Мега“. Но одновременно везде построить магазины нельзя — это и вопрос необходимого количества денег, так как мы инвестируем в развитие из собственных средств, и вопрос контроля за процессами развития. Пока с красноярскими покупателями будем взаимодействовать через интернет».

Напомним, в Красноярске гипермаркет запланировали в «Солонцах-2», где под него выдели 50 гектаров земли. Но в сентябре этого года стало известно, что городские власти расторгли договор с компанией из-за изменения подходов шведских мебельщиков к реализации проекта.

Алексей Колгушкин также напомнил о планах инвестировать в ближайшие годы 100 млрд рублей в строительство новых магазинов и обновление существующих.