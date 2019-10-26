Директор ИКЕА: «Пока с красноярскими покупателями будем взаимодействовать через интернет»

ИКЕА в ближайшие 4-5 лет не планирует строить в Сибири новые магазины. Вместо этого ставку сделают на развитие online-продаж. Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ» сообщил директор ИКЕА Новосибирск Алексей Колгушкин.
Рассказывая о планах по расширению сети в Сибири он подчеркнул, что Красноярск для компании «по-прежнему важный регион»:
«Там планируется строительство магазина ИКЕА с торговым центром „Мега“. Но одновременно везде построить магазины нельзя — это и вопрос необходимого количества денег, так как мы инвестируем в развитие из собственных средств, и вопрос контроля за процессами развития. Пока с красноярскими покупателями будем взаимодействовать через интернет».
Напомним, в Красноярске гипермаркет запланировали в «Солонцах-2», где под него выдели 50 гектаров земли. Но в сентябре этого года стало известно, что городские власти расторгли договор с компанией из-за изменения подходов шведских мебельщиков к реализации проекта.
Алексей Колгушкин также напомнил о планах инвестировать в ближайшие годы 100 млрд рублей в строительство новых магазинов и обновление существующих.
«Первоочередная задача — охватить города-миллионники. Мы видим некоторую незаполненность рынка в Москве и Санкт-Петербурге, где спрос на товары для дома и предметы интерьера растет. Строительство еще нескольких магазинов в этих регионах, считаем, улучшит покупательский опыт. В ближайших планах строительство еще одного магазина в Московской области. Это будет первый в России отдельно стоящий магазин ИКЕА, без торгового центра „Мега“. Далее в планах — Санкт-Петербург и Челябинск, там планируется строительство магазинов с торговым центром „Мега“. Это перспектива четырех-пяти лет. Потом будем смотреть на другие города».