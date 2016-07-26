Открытие первого в Красноярске «Ашана» перенесли

Первый в Красноярске гипермаркет французской сети «Ашан» откроется позже запланированного срока. Об этом сообщает издание «Деловой квартал» со ссылкой на представителей компании.

По уточненным данным, в Красноярске магазин начнет работать в ноябре, а не в октябре, как планировалось ранее. Получить комментарий о причинах переноса сроков в пресс-службе сети пока не удалось.

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Напомним, «Ашан» расположится в ТЦ «Зеленый» (микрорайон Покровский). Площадь гипермаркета — 5 тысяч квадратных метров. Офис сети также будет находиться в Покровском — в бизнес-центре «Дубль» на улице Караульная, 88.

В настоящее время продолжается набор персонала для магазина.