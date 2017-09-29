>
>
«Сквозь войну и страдания»: как создавался КрасГМУ

«Сквозь войну и страдания»: как создавался КрасГМУ

Интернет-газета Newslab.ru
29.09.2017
0
Здание общежития Сибирского лесотехнического института, переданное в 1943 году Медицинскому институту. Сегодня в нем работают клиника и центр стоматологии при КрасГМУ

Первые преподаватели и студенты будущего медуниверситета были эвакуированы из осажденных немецкими войсками городов. В 1942 году по железной дороге в Красноярск добиралась группа из Воронежского стоматологического института во главе с директором Петром Георгиевичем Подзолковым. В тот же период из Ленинграда, по Ладожскому озеру, единственной «дороге жизни», соединяющей город с «большой землей», выезжали представители сразу нескольких медицинских вузов. Сначала группу направили на Северный Кавказ, в Минеральные воды, но вскоре, из-за развернувшихся боевых действий, — в Красноярск.

13 ноября 1942 года в Совнаркоме подписывается распоряжение объединить эвакуированные вузы в один, а 21 ноября был готов приказ о создании Красноярского медицинского института. Именно с этой даты официально ведет свою историю КрасГМУ.

В состав вуза вошли Воронежский стоматологический институт, части 1-го и 2-го Ленинградских мединститутов, Ленинградский педиатрический институт и Ленинградский стоматологический институт. Директором назначен Николай Иванович Озерецкий, профессор 1-го Ленинградского мединститута. Факультет был всего один — лечебный.

Институт основали при поддержке местных больниц, учебных заведений и промпредприятий. Обеспечили минимальной базой, выделили помещения. Главный корпус вуза разместился в зданиях по ул. Карла Маркса, где ныне находится Красноярский краевой центр по борьбе со СПИДом. Там же, на Маркса, в здании, где сегодня по-прежнему учатся студенты и работают клиника и стоматология КрасГМУ, были оборудованы учебные классы и квартиры для преподавателей. Общежитием для студентов стала школа-интернат по ул. Ломоносова.

Подготовка к занятиям по анатомии в Красноярском мединституте в военные годы
Здание по ул. Ломоносова, 19, где в военные годы находилось общежитие для студентов мединститута
В этом здании находилась кафедра детских болезней
Хирургический корпус городской больницы. Здесь разместили кафедру госпитальной, факультетской и общей хирургии

Надо сказать, что у истоков стояли не только ленинградцы и воронежцы, но и красноярские врачи. Тем не менее, приезжих ждали и встречали на вокзале «всем миром». Вопрос о необходимости открытия медицинского института в Красноярске стоял довольно остро. Отсутствие возможности обучать кадры не позволяло оказывать медпомощь жителям на должном уровне. Ещё в 1938 году наркому здравоохранения РСФСР Ивану Белоусову за подписью секретаря краевого комитета ВКП (б) Павла Кулакова и председателя крайисполкома Ивана Червова была направлена докладная записка о необходимости открытия медицинского вуза в крае. Осуществила этот план война. Деятельность института была полностью ориентирована на помощь фронту. Первые выпускники, которые получили дипломы в 1943 году, — все отправились добровольцами помогать раненым.

Первый выпуск лечебного факультета Красноярского медицинского института, 1943 год

Вместе со студентами за новыми знаниями в вуз приезжали врачи из городов края. Параллельно с учебным процессом велась научно-исследовательская работа. На многих кафедрах создавались студенческие научные общества, в которые входили лучшие студенты, а в 1943 году в вузе была организована первая научная конференция. Приоритетными были вопросы фронтового травматизма, лечения гнойных и инфекционных заболеваний, борьбы с эпидемиями.

В мединституте большое внимание уделялось научно-исследовательской работе
На заседаниях Студенческого научного общества (СНО)
СНО на кафедре биохимии
Оперирует заведующий кафедрой госпитальной хирургии, профессор В. Д. Бантов
Работы многих студентов Красноярского мединститута переросли в фундаментальные научные исследования

В Красноярске в войну работало 20 эвакуационных госпиталей в общей сложности на 10 тысяч коек. Студенты и преподаватели мединститута не могли остаться в стороне. Профессора и доценты консультировали врачей, делились опытом, иной раз полностью руководили лечением и реабилитацией раненых. Учащиеся помогали всем, чем только могли. Делали перевязки, ухаживали за больными, стирали бинты, убирали палаты и даже писали письма родственникам пациентов. Нередко приходилось оставаться на ночные смены в помощь медсестрам. Из воспоминаний бывшей студентки Красноярского мединститута Ольги Тадеушевны Висневской:

«Я уехала учиться в Ленинградский медицинский институт. Началась война. Вместе с институтом была эвакуирована в Красноярск. Родные встретили меня со слезами. Поскольку я была исхудавшей и болела тяжелой цингой, меня госпитализировали в специализированный госпиталь для блокадников, который располагался в ККБ № 1.

Материалы по теме
„Мы здесь больше не чужие“
Как Сибирь встречала эвакуированных из блокадного Ленинграда

После лечения продолжила учебу в Красноярском мединституте. Окончив первый курс, стала работать санитаркой в эвакогоспитале № 985, где не хватало младшего медицинского персонала. Работать приходилось ночами, а днем — учеба в институте. Мы уставали, иногда засыпали на занятиях и лекциях. В каникулы выполняла работу палатной медсестры. Раненые просили принести из дома кислой капусты, моркови, свеклы. А один казах попросил принести сердце. Он сказал: „У нас в Казахстане такой обычай: если буду кушать сердце, то быстро поправлюсь“.

Нам, студентам мединститута, приходилось оказывать помощь в разгрузке раненых на железнодорожной станции. Были очень тяжелые больные в гипсе с ног до головы. Гипс тяжелый, носилки тяжелые. Бойцы с более легкими ранениями помогали нам выносить раненых из вагонов. Из госпиталей они уходили не домой, а снова просили отправить их туда, где шли бои».

Работа в эвакогоспитале
В эвакуационных госпиталях консультировали и лечили опытные врачи и преподаватели медицинского института
Хирург Александр Михайлович Дыхно
Дыхно на операции
Ректор Красноярского государственного медицинского института Борис Степанович Граков

После снятия блокады, в 1944 году, Наркомздрав СССР издает приказ о возвращении всех профессоров и преподавателей 1-го Ленинградского медицинского института в Ленинград. Это касалось и профессора Николая Озерецкого, директора Красноярского мединститута. Исполняющим обязанности директора был назначен Михаил Григорьевич Привес, но и он вскоре отправлен обратно в родной Ленинградский институт. Тогда-то и встал вопрос о ликвидации вуза. Краевые власти поспешили отправить ходатайство о сохранении института в Наркомздрав, Комитет по делам высшей школы и правительство.

«Несмотря на трудности военного времени, создана материально-техническая база, укомплектован кадрами преподавательский состав. В этих условиях готовить медицинские кадры можно, что подтверждается итогами экзаменов», — отмечал в письме первый секретарь Красноярского крайкома ВКП(б) Иван Голубев.

Вдобавок был намечен и представлен план развития института, и в итоге ходатайство получило одобрение, мединститут остался в Красноярске.

Занятия со студентами-педиатрами у постели больного
Консультирует профессор И.И.Гительзон

Весной 1945 года на должность ректора назначается Петр Георгиевич Подзолков, директор Воронежского института, профессор-патологоанатом, впоследствии возглавлявший красноярский вуз на протяжении 35 лет. Во время войны медиков выпускали ускоренными темпами, но с 1948 года продолжительность обучения стала составлять 6 лет.

Перед госэкзаменами, 1948 год

Постепенно становилось больше и учебных направлений. В 1958 году открылся педиатрический факультет, три года спустя — факультет усовершенствования врачей, в 1978 году — стоматологический факультет. В период ректорства Подзолкова, в 1955-1957 годах, также строится главный корпус мединститута на ул. Партизана Железняка.

Строительство главкорпуса на Партизана Железняка, 50-е годы

Следующим ректором вуза стал Борис Степанович Граков, профессор, хирург, член-корреспондент АМН СССР. На протяжении 15 лет он продолжал улучшать профессорско-преподавательский состав вуза, закладывать новые научные школы. При нем был открыт еще один факультет —высшего сестринского образования. С 1994 по 2004 год институтом руководил Виктор Иванович Прохоренков. При нем институт был переименован в академию.

Ректор Красноярского мединститута Петр Георгиевич Подзолков, проработавший на должности 35 лет. Под его руководством вуз стал одним из крупнейших научных и учебных медицинских центров Сибири. Строились медицинский городок, корпуса, общежития и студенческая столовая. Подзолков также основал кафедру патологической анатомии, которой теперь присвоено его имя. Также в честь Петра Георгиевича названа одна из улиц Красноярска.
Борис Степанович Граков в 1955 году окончил с отличием Красноярский мединститут и остался работать в родном вузе. В 1971 году защитил докторскую и стал организатором и заведующим кафедрой хирургических болезней педиатрического факультета. В 74-м году уехал в Гродно, но спустя 6 лет вернулся в Красноярск и возглавил Красноярский институт. В годы его ректорства продолжалось динамичное развитие вуза, появлялись первые международные контакты
Виктор Иванович Прохоренков начал работу в Красноярском мединституте в качестве старшего лаборанта, затем был заведующим кафедрой кожных и венерических болезней, деканом факультета, проректором и на протяжении 10 лет — ректором. Внес значительный вклад в развитие Красноярского государственного медицинского университета.
Нынешний ректор Красноярского медуниверситета Иван Павлович Артюхов. В 1982 году с отличием окончил педиатрический факультет Красноярского медицинского института, а в 1996 году защитил докторскую диссертацию. Возглавляет университет с декабря 2004 года.
Приказ о создании университета в Красноярске, часть I
Приказ о создании университета в Красноярске, часть II
Приказ о создании университета в Красноярске, часть III
Распоряжение об эвакуации в Красноярск
Благословение Архиепископа Всея Руси Алексия о присвоении университету имени В. Ф. Войно-Ясенецкого
Приказ о переименовании института в академию

В декабре 2004 года ректором был избран доктор медицинских наук, профессор Иван Павлович Артюхов. С момента его вступления в должность вуз первым в России внедрил и сертифицировал систему менеджмента качества, начал применять инновационные образовательные программы: медицинская информатика, молекулярная и трансляционная медицина и другие. В 2007 году учреждению присвоено имя профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого. Статус медицинского университета был присвоен вузу в 2008 году. 

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий во время ссылке в Большую Мурту, 1940 — 1941 гг.

Участие Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого (Святителя Луки) в деятельности института — особая страница истории. Профессор-хирург, ученый с мировым именем, после пыток и издевательств в возрасте 60 лет по обвинению в шпионаже был отправлен в Красноярский край в пятилетнюю ссылку в конце 30-х годов. В селе Большая Мурта он работал хирургом и писал книгу «Очерки гнойной хирургии».

Когда началась война, Войно-Ясенецкий попросил привлечь его к лечению солдат и был переведен в Красноярск на службу в госпиталь. Он делал несколько операций почти каждый день, при этом читая лекции врачам и студентам медицинского института. Молодые медики прислушивались к каждому слову хирурга, обучались методам, ранее подвластным только Войно-Ясенецкому, и смотрели на него, как на Бога.

На госпитальной кухне при этом ссыльного хирурга кормить было запрещено. Не имея денег и времени отоваривать продуктовые карточки, он постоянно голодал. Сотрудники госпиталя тайком оставляли ему тарелки каши. Лишения, однако, мало волновали профессора. С чем не смирялся Войно-Ясенецкий, так это с равнодушием во врачебном деле.

Сегодня КрасГМУ бережно сохраняет переданные традиции. Будущие врачи не выпускаются без экзамена «рука — к руке», когда врач с больным общается напрямую. Этот экзамен в свое время был благословлен Войно-Ясенецким. В университете создан уникальный музей имени профессора, на территории вуза действует храм Святителя Луки.

Девиз профессорско-преподавательского состава и студентов вуза — легендарные слова Валентина Феликсовича: «Для хирурга не должно быть „случая“, а только живой, страдающий человек».

Медицинский персонал госпиталя № 1515 (г. Красноярск, 1942 г.). Профессор Войно-Ясенецкий — четвертый слева во втором ряду
Войно-Ясенецкий (в центре) среди врачей и раненых офицеров эвакогоспиталя № 1515, 1943 год
В автобиографической книге «Я полюбил страдание» Святитель Лука писал: «Этот госпиталь был расположен на трех этажах большого здания, прежде занятого школой. В нем я проработал не менее трех лет, и воспоминания об этой работе у меня светлые и радостные. Раненые офицеры и солдаты очень любили меня. Когда я обходил палаты по утрам, меня радостно приветствовали раненые. Некоторые из них, безуспешно оперированные в других госпиталях по поводу ранения в больших суставах, излеченные мною, неизменно салютовали мне высоко поднятыми прямыми ногами».

Сегодня Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого один из передовых в России. Он оснащен самой современной материально-технической базой. Здесь обеспечивается высокий уровень качества образования. За 75 лет своей деятельности университет выпустил около 40 тысяч врачей.

Кристина Иванова специально для интернет-газеты Newslab.ru,
за помощь при подготовке материала и предоставление фотографий благодарим Красноярский государственный медицинский университет

Рекомендуем почитать