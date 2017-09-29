«Сквозь войну и страдания»: как создавался КрасГМУ

Развитие высшего медицинского образования в Красноярске началось в годы Второй мировой войны. В оперативном порядке в тяжелейших условиях военного времени на красноярской земле был образован мединститут для помощи советским солдатам. Однако после Победы встал вопрос о его ликвидации. Краевой власти удалось отстоять вуз, и в этом году уже в качестве одного из передовых медицинских университетов России он отмечает свое 75-летие. Рассказываем об истории основания КрасГМУ в фотографиях.

Первые преподаватели и студенты будущего медуниверситета были эвакуированы из осажденных немецкими войсками городов. В 1942 году по железной дороге в Красноярск добиралась группа из Воронежского стоматологического института во главе с директором Петром Георгиевичем Подзолковым. В тот же период из Ленинграда, по Ладожскому озеру, единственной «дороге жизни», соединяющей город с «большой землей», выезжали представители сразу нескольких медицинских вузов. Сначала группу направили на Северный Кавказ, в Минеральные воды, но вскоре, из-за развернувшихся боевых действий, — в Красноярск.

13 ноября 1942 года в Совнаркоме подписывается распоряжение объединить эвакуированные вузы в один, а 21 ноября был готов приказ о создании Красноярского медицинского института. Именно с этой даты официально ведет свою историю в Совнаркоме подписывается распоряжение объединить эвакуированные вузы в один, а 21 ноября был готов. Именно с этой даты официально ведет свою историю КрасГМУ

В состав вуза вошли Воронежский стоматологический институт, части 1-го и 2-го Ленинградских мединститутов, Ленинградский педиатрический институт и Ленинградский стоматологический институт. Директором назначен Николай Иванович Озерецкий, профессор 1-го Ленинградского мединститута. Факультет был всего один — лечебный.

Институт основали при поддержке местных больниц, учебных заведений и промпредприятий. Обеспечили минимальной базой, выделили помещения. Главный корпус вуза разместился в зданиях по ул. Карла Маркса, где ныне находится Красноярский краевой центр по борьбе со СПИДом. Там же, на Маркса, в здании, где сегодня по-прежнему учатся студенты и работают клиника и стоматология КрасГМУ, были оборудованы учебные классы и квартиры для преподавателей. Общежитием для студентов стала школа-интернат по ул. Ломоносова.

Надо сказать, что у истоков стояли не только ленинградцы и воронежцы, но и красноярские врачи. Тем не менее, приезжих ждали и встречали на вокзале «всем миром». Вопрос о необходимости открытия медицинского института в Красноярске стоял довольно остро. Отсутствие возможности обучать кадры не позволяло оказывать медпомощь жителям на должном уровне. Ещё в 1938 году наркому здравоохранения РСФСР Ивану Белоусову за подписью секретаря краевого комитета ВКП (б) Павла Кулакова и председателя крайисполкома Ивана Червова была направлена докладная записка о необходимости открытия медицинского вуза в крае. Осуществила этот план война. Деятельность института была полностью ориентирована на помощь фронту. Первые выпускники, которые получили дипломы в 1943 году, — все отправились добровольцами помогать раненым.

Вместе со студентами за новыми знаниями в вуз приезжали врачи из городов края. Параллельно с учебным процессом велась научно-исследовательская работа. На многих кафедрах создавались студенческие научные общества, в которые входили лучшие студенты, а в 1943 году в вузе была организована первая научная конференция. Приоритетными были вопросы фронтового травматизма, лечения гнойных и инфекционных заболеваний, борьбы с эпидемиями.

В Красноярске в войну работало 20 эвакуационных госпиталей в общей сложности на 10 тысяч коек. Студенты и преподаватели мединститута не могли остаться в стороне. Профессора и доценты консультировали врачей, делились опытом, иной раз полностью руководили лечением и реабилитацией раненых. Учащиеся помогали всем, чем только могли. Делали перевязки, ухаживали за больными, стирали бинты, убирали палаты и даже писали письма родственникам пациентов. Нередко приходилось оставаться на ночные смены в помощь медсестрам. Из воспоминаний бывшей студентки Красноярского мединститута Ольги Тадеушевны Висневской:

«Я уехала учиться в Ленинградский медицинский институт. Началась война. Вместе с институтом была эвакуирована в Красноярск. Родные встретили меня со слезами. Поскольку я была исхудавшей и болела тяжелой цингой, меня госпитализировали в специализированный госпиталь для блокадников, который располагался в ККБ № 1.

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После лечения продолжила учебу в Красноярском мединституте. Окончив первый курс, стала работать санитаркой в эвакогоспитале № 985, где не хватало младшего медицинского персонала. Работать приходилось ночами, а днем — учеба в институте. Мы уставали, иногда засыпали на занятиях и лекциях. В каникулы выполняла работу палатной медсестры. Раненые просили принести из дома кислой капусты, моркови, свеклы. А один казах попросил принести сердце. Он сказал: „У нас в Казахстане такой обычай: если буду кушать сердце, то быстро поправлюсь“.

Нам, студентам мединститута, приходилось оказывать помощь в разгрузке раненых на железнодорожной станции. Были очень тяжелые больные в гипсе с ног до головы. Гипс тяжелый, носилки тяжелые. Бойцы с более легкими ранениями помогали нам выносить раненых из вагонов. Из госпиталей они уходили не домой, а снова просили отправить их туда, где шли бои».

После снятия блокады, в 1944 году, Наркомздрав СССР издает приказ о возвращении всех профессоров и преподавателей 1-го Ленинградского медицинского института в Ленинград. Это касалось и профессора Николая Озерецкого, директора Красноярского мединститута. Исполняющим обязанности директора был назначен Михаил Григорьевич Привес, но и он вскоре отправлен обратно в родной Ленинградский институт. Тогда-то и встал вопрос о ликвидации вуза. Краевые власти поспешили отправить ходатайство о сохранении института в Наркомздрав, Комитет по делам высшей школы и правительство.

«Несмотря на трудности военного времени, создана материально-техническая база, укомплектован кадрами преподавательский состав. В этих условиях готовить медицинские кадры можно, что подтверждается итогами экзаменов», — отмечал в письме первый секретарь Красноярского крайкома ВКП(б) Иван Голубев.

Вдобавок был намечен и представлен план развития института, и в итоге ходатайство получило одобрение, мединститут остался в Красноярске.

Весной 1945 года на должность ректора назначается Петр Георгиевич Подзолков, директор Воронежского института, профессор-патологоанатом, впоследствии возглавлявший красноярский вуз на протяжении 35 лет. Во время войны медиков выпускали ускоренными темпами, но с 1948 года продолжительность обучения стала составлять 6 лет.

Постепенно становилось больше и учебных направлений. В 1958 году открылся педиатрический факультет, три года спустя — факультет усовершенствования врачей, в 1978 году — стоматологический факультет. В период ректорства Подзолкова, в 1955-1957 годах, также строится главный корпус мединститута на ул. Партизана Железняка.

Следующим ректором вуза стал Борис Степанович Граков, профессор, хирург, член-корреспондент АМН СССР. На протяжении 15 лет он продолжал улучшать профессорско-преподавательский состав вуза, закладывать новые научные школы. При нем был открыт еще один факультет —высшего сестринского образования. С 1994 по 2004 год институтом руководил Виктор Иванович Прохоренков. При нем институт был переименован в академию.

В декабре 2004 года ректором был избран доктор медицинских наук, профессор Иван Павлович Артюхов. С момента его вступления в должность вуз первым в России внедрил и сертифицировал систему менеджмента качества, начал применять инновационные образовательные программы: медицинская информатика, молекулярная и трансляционная медицина и другие. В 2007 году учреждению присвоено имя профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого. Статус медицинского университета был присвоен вузу в 2008 году.

Участие Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого (Святителя Луки) в деятельности института — особая страница истории. Профессор-хирург, ученый с мировым именем, после пыток и издевательств в возрасте 60 лет по обвинению в шпионаже был отправлен в Красноярский край в пятилетнюю ссылку в конце 30-х годов. В селе Большая Мурта он работал хирургом и писал книгу «Очерки гнойной хирургии».

Когда началась война, Войно-Ясенецкий попросил привлечь его к лечению солдат и был переведен в Красноярск на службу в госпиталь. Он делал несколько операций почти каждый день, при этом читая лекции врачам и студентам медицинского института. Молодые медики прислушивались к каждому слову хирурга, обучались методам, ранее подвластным только Войно-Ясенецкому, и смотрели на него, как на Бога.

На госпитальной кухне при этом ссыльного хирурга кормить было запрещено. Не имея денег и времени отоваривать продуктовые карточки, он постоянно голодал. Сотрудники госпиталя тайком оставляли ему тарелки каши. Лишения, однако, мало волновали профессора. С чем не смирялся Войно-Ясенецкий, так это с равнодушием во врачебном деле.

Сегодня КрасГМУ бережно сохраняет переданные традиции. Будущие врачи не выпускаются без экзамена «рука — к руке», когда врач с больным общается напрямую. Этот экзамен в свое время был благословлен Войно-Ясенецким. В университете создан уникальный музей имени профессора, на территории вуза действует храм Святителя Луки.

Девиз профессорско-преподавательского состава и студентов вуза — легендарные слова Валентина Феликсовича: «Для хирурга не должно быть „случая“, а только живой, страдающий человек».

Сегодня Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого один из передовых в России. Он оснащен самой современной материально-технической базой. Здесь обеспечивается высокий уровень качества образования. За 75 лет своей деятельности университет выпустил около 40 тысяч врачей.

Кристина Иванова специально для интернет-газеты Newslab.ru,

за помощь при подготовке материала и предоставление фотографий благодарим Красноярский государственный медицинский университет