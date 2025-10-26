В центре Красноярска перестал работать кинотеатр

В Красноярске перестал работать мультиплекс «Киномечта», расположенный в торговом центре «КомсоМОЛЛ» на ул. Белинского, 8.

О том, что на сайте комплекса невозможно посмотреть расписание сеансов и забронировать билеты, сообщили обеспокоенные горожане: в разделах «Фильмы» и «Расписание» нет никакой информации. По указанному на сайте номеру работает автоответчик, который предлагает посетителям вернуться на сайт и забронировать билеты там.

Как сообщили арендаторы соседних помещений, кинотеатр прекратил свою работу несколько дней назад, 22 октября. По словам бизнесменов, он закрылся навсегда.

В самом торговом центре «КомсоМОЛЛ» сообщили, что кинотеатр в настоящее время закрыт и не работает: «Навсегда или временно — пока неизвестно».