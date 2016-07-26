Единственному в Сибири колумбийскому тамарину ищут невесту

Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» рассказал о новой редкой карликовой обезьяне и поисках невесты для него.

Как пояснили в пресс-службе, недавно коллекцию парка пополнил Эдипов тамарин. Тамарин приехал в Красноярск из Московского зоопарка и стал единственным представителем этого вида в Сибири. Неделю назад самца, которого назвали Эйнштейном за копну длинных белых волос, похожую на прическу ученого Альберта Эйнштейна, переселили из карантина в вольер экзотических животных парка.

Как пояснили в пресс-службе — Эдипов тамарин большая редкость для зоопарков. В природе эти обезьяны находятся под угрозой исчезновения из-за уничтожения колумбийских лесов, где они обитают. До конца года представители парка планируют найти карликовой обезьянке пару.