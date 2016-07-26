Красноярец похвастался деньгами и тут же стал жертвой приятеля-вымогателя

В Красноярске полицейские задержали 30-летнего мужчину по подозрению в вымогательстве денег у 33-летнего знакомого. Как оказалось, потерпевший сам рассказал приятелю о том, что у него имеется крупная сумма. После этого мужчины поругались и подозреваемый решил завладеть деньгами приятеля.

«24 октября, угрожая расправой, он потребовал перевести на его банковский счет 200 тысяч рублей. Красноярец перевел деньги, после чего злоумышленник скрылся. Однако мужчина незамедлительно сообщил о случившемся в полицию. В течение суток оперативники уголовного розыска установили местонахождение ранее судимого 30-летнего подозреваемого и задержали его», — пояснили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

За вымогательство с применением насилия мужчине грозит до 7 лет колонии, в настоящее время он находится под стражей.

В полиции Newslab.ru уточнили, что пострадавший не является бизнесменом.