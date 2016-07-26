Красноярских автомобилистов оповестят об опасностях через светодиодные экраны

На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае установили экраны оперативного оповещения водителей — светодиодные экраны появились на 799 км трассы, район деревни Творогово (Емельяновский район). Как рассказали в пресс-службе «Байкалуправтодора», так они надеются надеются повысить безопасности дорожного движения.

На экранах круглосуточно транслируются актуальные данные о дорожной обстановке, предупреждения и рекомендации для водителей.