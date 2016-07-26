>
>
Красноярских автомобилистов оповестят об опасностях через светодиодные экраны
Новости
/
Общество
,
В Красноярском крае

Красноярских автомобилистов оповестят об опасностях через светодиодные экраны

26 октября 14:52
6

На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае установили экраны оперативного оповещения водителей — светодиодные экраны появились на 799 км трассы, район деревни Творогово (Емельяновский район). Как рассказали в пресс-службе «Байкалуправтодора», так они надеются надеются повысить безопасности дорожного движения.

На экранах круглосуточно транслируются актуальные данные о дорожной обстановке, предупреждения и рекомендации для водителей.

На экранах круглосуточно транслируются актуальные данные о дорожной обстановке...
Фото: www.fuad-baikal.ru
... предупреждения и рекомендации для водителей
Фото: www.fuad-baikal.ru
Экраны должны повысить безопасности дорожного движения
Фото: www.fuad-baikal.ru

«Это первые светодиодные экраны, установленные на федеральной автодороге в Красноярском крае. Данный участок трассы Р-255 „Сибирь“ характеризуется высокой интенсивностью движения — не менее 30 тысяч автомобилей в сутки. С помощью установленных экранов дорожники смогут максимально оперативно информировать водителей об изменении погодных условий или осложнении дорожной обстановки, а также предупреждать о возможных ограничениях движения и дорожных работах», — пояснили в пресс-службе.

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать