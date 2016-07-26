Прямая линия главы Ачинска помогла собрать и рассмотреть 300 обращений горожан

Каждый четверг ачинцы напрямую общаются с мэром города по телефону. Еженедельная прямая линия заработала в начале этого года по личной инициативе главы Ачинска Илая Ахметова.

За 10 месяцев поступило около 300 обращений, рассказали в пресс-службе администрации Ачинска. Основные вопросы, которые задают жители Илаю Ахметову, касаются сферы ЖКХ, предоставления жилья, транспортного обслуживания и льготного лекарственного обеспечения.

Например, в сентябре после личного обращения к градоначальнику решена проблема затопления дома № 4 по ул. Калинина. Сегодня здесь проведены работы по обустройству неровностей для отвода дождевых вод. По просьбе родителя, ребенок которого был вынужден добираться в школу по разбитому участку дороги, выполнено ее грейдирование по ул. Нагорная. Также после звонка на прямую линию главы удалось решить проблемы с регулярным подтоплением подвального помещения одного из ачинских многоквартирных домов.

Напомним, прямая линия с руководством города проходит каждый четверг с 14.30 до 15.30 часов по номеру 8 (39151) 6-13-14. Каждое поступившее обращение рассматривается в трехдневный срок, после чего специалисты администрации Ачинска информируют каждого обратившегося о проделанной работе и возможном решении вопроса.