Красноярские трамваи поменяют схемы движения

С 6:00 27 октября до 23:00 29 октября в Красноярске изменятся схемы движения трамвайных маршрутов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Изменения связаны с проведением ремонтных работ трамвайного пути по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий» на участке от остановочного пункта «Возрождение-кредит» до остановочного пункта «Магазин «Баджей».

Маршруты №№ 4, 6 будут осуществлять движение по следующей схеме:

Предмостная площадь — ул. Матросова — ул. 60 лет Октября — ул. Щорса — ул. Мичурина — ул. Волжская — ул. Говорова — пос. Энергетиков — ул. Говорова — ул. Волжская — ул. Мичурина — ул. Щорса — ул. 60 лет Октября — ул. Матросова — Предмостная площадь.

Маршрут № 7 будет осуществлять движение по схеме:

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Предмостная площадь — пр. имени газеты «Красноярский рабочий» — Транспортный проезд — ул. Московская — ул. Мичурина — ул. Щорса — ул. 60 лет Октября — ул. Матросова — Предмостная площадь.

Схема движения маршрута № 5 не изменяется.

Информацию о схемах движения городского общественного транспорта можно уточнить в центральной диспетчерской службе МКУ «Красноярскгортранс» по телефону: (391) 256-84-00.