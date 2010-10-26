Сергей Ерёмин сделает бывшего соперника заместителем

В Красноярске останется лишь один первый заместитель мэра. Глава города Сергей Ерёмин рассказал о том, зачем решил сделать Владислава Логинова своим заместителем.

Новый градоначальник подтвердил информацию о том, что пост первого заместителя он намерен отдать своему бывшего сопернику на выборах мэра, главе Советского района Владиславу Логинову. Сергей Ерёмин пояснил, что на этом посту ему придется внедрять в городе опыт по уборке и благоустройству территорий, который тот приобрел во время руководства самым большим районом Красноярска.

Владислав Логинов останется единственным первым заместителем главы города. Напомним, сейчас статус первого заместителя мэра имеют два чиновника — Андрей Игнатенко и Игорь Титенков. Последний также является руководителем департамента городского хозяйства.

«Эту связку, эти наручники надо просто снять. Потому что будет дополнительная задача районам, большой функционал. И тот опыт, который наработан в Советском районе по отдельным элементам — по благоустройству, работы с предприятиями, малым и средним бизнесом по уборке и благоустройству территории, он будет сейчас транслироваться на все районы. Поэтому мы сконцентрируемся на том, чтобы привить себе правила и вкус нового благоустройства нашего города, чтобы мы на первом этапе стали чистенькими и опрятненькими», — отметил Сергей Ерёмин.

О каких-либо еще сокращениях в администрации города градоначальник говорить отказался, пояснив, что там уже прошло двухэтапное сокращение. «Не будем сгоряча подходить к этому вопросу. Можно досокращаться до того, что потом некому будет исполнять работу. Сотрудникам гордаминистрации придется решать много задач с новой интенсивностью и новым напором», — отметил Сергей Ерёмин.