«Перестановка в кабинете меня не интересует»: новый мэр пообещал гулять по городу

Глава города не собирается переделывать кабинет после предшественника и планирует заставить подчиненных лучше убирать улицы. Сегодня, после инаугурации, Сергей Ерёмин пообщался с журналистами и рассказал о первоочередных планах.

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Как пояснил новый градоначальник, его вступление в должность провели как можно быстрее, через три дня после избрания, для того, чтобы не «нервировать» жителей и работников администрации. На инаугурацию пригласили его предшественников — Эдхама Акбулатова и Петра Пимашкова, но ни один из них не появился. По словам Сергея Ерёмина, Петр Пимашков объяснил, что сегодня работает в Москве, а только что покинувший кабинет в администрации города Эдхам Акбулатов не объяснил свое отсутствие.

В новый кабинет Сергей Ерёмин уже въехал, но переделывать в нем ничего не планирует.

«Перестановка в кабинете меня меньше всего интересует. Вообще кабинет не очень интересен. Я сегодня прогулялся пешком по нескольким территориям, фотографии сделал. Завтра буду их демонстрировать и показывать, где наши недоработки и где мы должны себя усовершенствовать. Как таковая кабинетная атрибутика не очень привлекает, меня больше дороги привлекают, улицы и скверы. Гулять я точно буду больше и больше буду ездить. Коллекцию самолетов обязательно заберу», — пояснил новый глава города.

Сергей Ерёмин отметил, что на приведение города в порядок ему отвели 10 месяцев.