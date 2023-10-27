В Красноярске наглый водитель подрался с пешеходом из-за замечания (видео)

Утром в Октябрьском районе Красноярска на дороге подрались водитель и пешеход. Об этом рассказали очевидцы драки.

Происшествие зафиксировала камера наблюдения за дорогой на перекрестке ул. Красной Армии и Корнеева. На записи видно, что темный автомобиль Mitsubishi, двигавшийся в крайнем правом ряду пересек перекресток, но из-за затора остановился перед пешеходным переходом. Там водитель принял решение перестроиться в левый ряд, в результате чего заблокировал переход, по которому в этот момент уже шли люди.

Очевидцы пояснили, что один из пешеходов сделал водителю замечание. В крайнем левом ряду автолюбитель остановил машину и вышел, чтобы разобраться с обидчиком. Судя по записи, тот оказался сильнее и разнимать их пришлось свидетелям конфликта.

В пресс-службе МУ МВД России «Красноярское» пояснили, что к ним с заявлением о драке никто не обращался.

Очевидцы происшествия могут обратиться в полицию по телефону 102. Вы можете помочь распространению информации, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»: