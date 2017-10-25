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«Некоторые дома лучше обходить стороной!»: как живется в Солнечном «городе»

«Некоторые дома лучше обходить стороной!»: как живется в Солнечном «городе»

Интернет-газета Newslab.ru
25.10.2017
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Красноярский завод тяжелого машиностроения выпустил первый экскаватор в конце 1982 года, а полностью остановился в 2011-м. Рождение и молодость Солнечного связаны с этим предприятием. По рассказам старожилов, микрорайон мог стать самостоятельным городом, полностью независимым из соображений госбезопасности. А то и вовсе закрытым — говорят, рядом с Крастяжмашем планировался стратегический завод по выпуску авиадвигателей.

Застройка шла быстро и комплексно. Советская часть района почти полностью состоит из девятиэтажек, включая дома необычных извивающихся форм. Пятиэтажные можно пересчитать по пальцам. Для рабочих построили железнодорожную ветку с платформой, куда дважды в день с завода приходил тепловоз с 6-8 вагонами.

О жизни в Солнечном нам рассказала местная жительница Мария:

«Знаменитая надпись „Солнечный“ большими буквами на въезде в микрорайон в годы моего детства была местом сбора самых „продвинутых“ компаний. Там всегда собиралась молодёжь. Увы, не обходилось и без того, что распивали. А вообще, по-моему, у каждого второго жителя Солнечного есть фото с этой надписью».

Район или город — судя по надписям, так и не решили.
Часть одного из первых домов Солнечного — панельной девятиэтажки, построенной полукругом. Говорят, так строили, чтобы защитить дворы от ветра.
Среди серых домов много цветных детских городков, ярких качелей и горок. Здесь вход на площадку охраняют огненно-рыжие львы.
А тут на балконе сидит припылившийся медведь.
В последние годы Солнечный активно застраивается, дома — кирпичные, монолитные, панельные — поднимаются все выше в гору.
Например, вырастают вот такие дома-стены.
Обустройство дорог и междворовых проездов не всегда поспевает за новостройками.
Без резиновых сапог в новом Солнечном пока делать нечего.

«В Солнечном очень много общежитий. Мы всегда эти места старались обходить стороной, относились к ним с особой опаской. Помню, несколько лет назад я все же проходила мимо, и возле одной и той же общаги было сразу две драки! Причём в одной участвовали люди в форме!» — вспоминает девушка.

Проспект Молодёжный. Место для нового строительства в Солнечном еще не иссякло. Кое-где тут по-прежнему просторно.
Еще строить и строить!
Надо всем высится одинокий микрорайон Нанжуль-Солнечный с квартирами по 35 тысяч за метр. Так выглядит доступное жилье для российской семьи и дорога к нему.
Экономкласс. Видимо, поэтому лестница и осела.
Еще в Солнечном много разных общежитий. Есть такие «кубы» на сто с плюсом квартир.
Или такие. В одном из них находится отделение полиции. Возможно, тут неподалеку и случилась та драка, о которой вспоминает Мария.
Ряд пятиэтажных общежитий и храм на улице Светлова.
Эту симпатичную пятиэтажку с солнцем на торце иногда называют «домом с привидениями» — много лет она стояла недостроенным «призраком». Говорят, спецслужбы проводили в ней учения по освобождению заложников. Несколько лет назад дом достроили, покрасили в яркие цвета и заселили.

«О достопримечательностях. Раньше был популярен бар „Гараж“ на улице 40 лет Победы. Местные гордились его классным дизайном — там был старый автобус, машина, которая якобы врезалась в стену, можно было сфотографироваться с настоящим крутым „Харлеем“. В то время подобное сложно было найти даже в центре! По выходным там было очень весело. Правда, контингент был весьма „интересный“. Например, один раз мы пошли в „Гараж“ отмечать день рождения друга. Я взяла с собой туфли на шпильке. Ботинки оставила под столиком — там были скатерти до пола, и их было не видно. Под утро, когда мы начали собираться домой, ботинок я не обнаружила. Кто-то просто увидел их и ушёл пораньше вместе с ними или прямо в них!» — удивляется жительница Солнечного.

Из-за бурьяна выглядывает огромное здание, которое должно было стать главной больницей закрытого города Солнечного. Но что-то пошло не так, большую часть здания отдали в частные руки и превратили в квартиры.
Здесь должны были лечить машиностроителей. Но вместо палат — гостинки. Больница тоже тут, ей оставили один из корпусов
Еще одно здание, которое используется не по изначальному назначению, — недостроенный местный ЦУМ. Его тоже переделали в жилой дом. Хотя и для бизнеса, судя по вывескам, место осталось.
Достопримечательность Солнечного — сквер Северное сияние. Скульптуры, дети, голуби, бродячие собачки — все приметы спального района тут.
Еще одна достопримечательность — памятник «Ради жизни на земле красноярской» на территории роддома.
На окраине Солнечного стоит вот такая яхта. Кто-то мечтает уплыть отсюда? Яхту караулит пес.
Вероятно, единственная в Красноярске высокая железнодорожная платформа. Была. Отсюда работников Крастяжмаша забирал поезд, ходивший на завод.
Поезд давно не ходит, даже рельсы разобрали. Но пешеходный мост все еще стоит. Два года назад он стал местом преступления — пьяные подростки убили бездомного. Их осудили на 8 лет.

«Главный минус района — очень много бродячих собак! На них натыкаешься везде, — жалуется Мария. — Много гаражных автосервисов, заброшенных и действующих стоянок, строек, где их прикармливают. А главный плюс — относительно мало машин и много зеленых мест, где можно гулять с ребёнком. Но надо всегда быть начеку, собаки могут появиться из ниоткуда и напасть».

Солнечный — настоящая окраина. Куда ни пойди, стоят пограничные столбы. Дальше Красноярска нет.
Многие нежилые помещения, где могли бы разместиться клубы по интересам, читальни, кружки, пришли в упадок. Мест для культурного времяпрепровождения в районе немного.
Кинотеатр «Солнечный» больше не работает. Но справедливости ради, теперь в нем детская школа искусств.
Дворовый паб закрылся.
Знаменитый клуб «Гараж» тоже.
Парикмахерская еще держится, но и ей, кажется, осталось недолго.
Зеленая зона на Петрушина — место для пикников. Тут, по рассказам, жарят нелегальные шашлыки, общаются, поют, но мы никого не застали.
Некоторые местные жители выражают свою творческую натуру в росписи подпорных стен — благо их в этом холмистом микрорайоне предостаточно. Большинство стен испещрено граффити разной степени осмысленности или бессмысленности.
Даже если стена рассыпается, на ней можно найти не то хвастовство, не то восторженную благодарность.
Но встречаются и здравые рекомендации.

«Перед моим домом на Петрушина большая зеленая зона — место вечного пикника. Почти каждые выходные зимой и летом тут собираются компании, общаются, жарят шашлыки, поют. Несколько лет назад весной весь день одна такая компания что-то праздновала, к вечеру все стихло. Выглянула в окно — костер догорает, вокруг него на снегу лежат люди, спят. Пришлось идти будить. Холодно, могли замерзнуть», — заключила наша собеседница.

Как видите, Солнечный не похож на другие районы Красноярска. Он стоит особняком — одиноко и гордо. Старая часть полна серых панелек, цветных детских горок, детсадов, странных гостинок и зловещих общаг. Новая — большая разрастающаяся стройка, которая неизвестно когда закончится.

Если вам понравился репортаж, посмотрите на другие наши походы — в Зеленую рощу, Бумстрой, Академгородок.

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