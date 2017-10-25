«Некоторые дома лучше обходить стороной!»: как живется в Солнечном «городе»

Солнечный — панельный жилой район, построенный в 70-80-е годы для работников завода Крастяжмаш, ныне обанкротившегося. Стоит он на отдалении от северной части города, на лысых холмах за самым большим в Красноярске Бадалыкским кладбищем. Благодаря соседству с дачами, стройками и автотрассой тут сложилась своя атмосфера. Мы решили лично проверить, чем теперь славен город экс-машиностроителей. Глядите, что у нас получилось.

Красноярский завод тяжелого машиностроения выпустил первый экскаватор в конце 1982 года, а полностью остановился в 2011-м. Рождение и молодость Солнечного связаны с этим предприятием. По рассказам старожилов, микрорайон мог стать самостоятельным городом, полностью независимым из соображений госбезопасности. А то и вовсе закрытым — говорят, рядом с Крастяжмашем планировался стратегический завод по выпуску авиадвигателей.

Застройка шла быстро и комплексно. Советская часть района почти полностью состоит из девятиэтажек, включая дома необычных извивающихся форм. Пятиэтажные можно пересчитать по пальцам. Для рабочих построили железнодорожную ветку с платформой, куда дважды в день с завода приходил тепловоз с 6-8 вагонами.

О жизни в Солнечном нам рассказала местная жительница Мария:

«Знаменитая надпись „Солнечный“ большими буквами на въезде в микрорайон в годы моего детства была местом сбора самых „продвинутых“ компаний. Там всегда собиралась молодёжь. Увы, не обходилось и без того, что распивали. А вообще, по-моему, у каждого второго жителя Солнечного есть фото с этой надписью».

«В Солнечном очень много общежитий. Мы всегда эти места старались обходить стороной, относились к ним с особой опаской. Помню, несколько лет назад я все же проходила мимо, и возле одной и той же общаги было сразу две драки! Причём в одной участвовали люди в форме!» — вспоминает девушка.

«О достопримечательностях. Раньше был популярен бар „Гараж“ на улице 40 лет Победы. Местные гордились его классным дизайном — там был старый автобус, машина, которая якобы врезалась в стену, можно было сфотографироваться с настоящим крутым „Харлеем“. В то время подобное сложно было найти даже в центре! По выходным там было очень весело. Правда, контингент был весьма „интересный“. Например, один раз мы пошли в „Гараж“ отмечать день рождения друга. Я взяла с собой туфли на шпильке. Ботинки оставила под столиком — там были скатерти до пола, и их было не видно. Под утро, когда мы начали собираться домой, ботинок я не обнаружила. Кто-то просто увидел их и ушёл пораньше вместе с ними или прямо в них!» — удивляется жительница Солнечного.

«Главный минус района — очень много бродячих собак! На них натыкаешься везде, — жалуется Мария. — Много гаражных автосервисов, заброшенных и действующих стоянок, строек, где их прикармливают. А главный плюс — относительно мало машин и много зеленых мест, где можно гулять с ребёнком. Но надо всегда быть начеку, собаки могут появиться из ниоткуда и напасть».

«Перед моим домом на Петрушина большая зеленая зона — место вечного пикника. Почти каждые выходные зимой и летом тут собираются компании, общаются, жарят шашлыки, поют. Несколько лет назад весной весь день одна такая компания что-то праздновала, к вечеру все стихло. Выглянула в окно — костер догорает, вокруг него на снегу лежат люди, спят. Пришлось идти будить. Холодно, могли замерзнуть», — заключила наша собеседница.

Как видите, Солнечный не похож на другие районы Красноярска. Он стоит особняком — одиноко и гордо. Старая часть полна серых панелек, цветных детских горок, детсадов, странных гостинок и зловещих общаг. Новая — большая разрастающаяся стройка, которая неизвестно когда закончится.

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