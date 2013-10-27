Двое парней задушили автоледи из Курагино и спрятались в Красноярске

Двое парней 22 и 24 лет убили 23-летнюю жительницу Курагино и похитили ее автомобиль, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю. Тело пропавшей девушки со связанными руками и веревкой на шее обнаружили 25 октября.
Полицейские установили, что к преступлению причастны двое местных жителей, которые были знакомы со своей жертвой. Они ворвались в ее дом, связали ее, задушили и похитили ювелирные украшения, деньги, банковскую карту и автомобиль Toyota Vitz. На этой же машине они уехали в Красноярск. Сумма похищенных денег не уточняется.
Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по краю, 24-летнего подозреваемого задержали в Красноярске, когда он ехал на автомобиле убитой. А через несколько часов в Кировском районе города поймали второго подозреваемого. Известно, что 22-летний парень ранее уже был судим.
«В настоящее время оба преступника находятся под стражей, с ними проводятся следственные действия для установления обстоятельств произошедшего, часть похищенного имущества изъята. Расследование уголовного дела продолжается», — пояснили следователи.
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