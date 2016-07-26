Красноярский край продаст имущество на 3,6 млн рублей

Продажа недвижимого имущества в городах Красноярского края принесет региональному бюджету 3,6 млн рублей. Накануне в Законодательном Собрании края рассмотрели прогнозный план приватизации на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

С докладом перед комитетом по промышленной политике, транспорту и связи выступил руководитель агентства по управлению государственным имуществом региона Андрей Самохин. Он рассказал, что в 2018 году запланирована приватизация объекта культурного наследия «Дом Пигасова» (памятник архитектуры XIX века, расположенный в Енисейске).

Также под приватизацию попали еще три объекта недвижимого имущества в Железногорске, Минусинске и Канске. В проекте указано, что потребность в них у органов государственной власти и краевых предприятий отсутствует. Продажа этих объектов принесет госказне порядка 3 млн 600 тысяч рублей.

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Также запланировано внесение в качестве вклада в уставный капитал АО «Красноярская региональная энергетическая компания» 15 объектов недвижимого имущества. Это электросетевые объекты ПС «Ергаки» и ПС «Содружество», расположенные в Ермаковском и Емельяновском районах.

Кроме того, девять краевых государственных унитарных предприятий преобразуют в АО и ООО. Это ГП «Медтехника», «Магазин оптики № 20», а также «КрайДЭО» и муниципальные дорожные ремонтно-строительные управления.

Председатель комитета Владимир Демидов напомнил, что ранее комитет одобрил предложение исключить эти организации дорожной отрасли из перечня социально значимых объектов для последующей приватизации.

«Теперь следующий этап: они должны войти в прогнозный план. Так называемая дорожная карта по этим объектам следующая: они акционируются, и мы опять их вносим в перечень социально значимых объектов края. Мы оставляем их в полной государственной собственности. Однако имеющееся недофинансирование дорожной отрасли требует, помимо взаимодействия с федерацией, и наших активных шагов. Например, есть опыт в авиационной отрасли. Хорошо, что мы нашли здесь частного партнера для ее развития. Надо исправлять ситуацию и в автодорожной отрасли, чтобы наши автодорожники не испытывали проблем с обслуживанием дорог. Они должны развиваться, покупать новую технику, находиться в конкурентной среде».

В итоге депутаты поддержали законопроект в первом чтении.