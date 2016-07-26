Сохранение объектов культуры за краевые деньги признали неэффективным

Объекты культурного наследия в Красноярском крае продолжают ждать своей консервации. В этом году из шести исторических зданий работы ведутся лишь на одном объекте. Об этом стало известно на комитете по образованию, культуре и спорту Законодательного Собрания.

По инициативе депутатов краевого парламента в регионе реализована идея о выделении средств на консервацию объектов культурного наследия. Как оказалось, деньги, которые ежегодно выделяются на консервацию исторических зданий, — а это порядка 12,5 млн рублей, — тратятся неэффективно.

В 2017 году осуществлялось финансирование по консервации шести объектов, однако почти ничего не удалось сделать. Единственный объект, где работы ведутся в соответствии с графиком, — это церковь Спаса Преображения в Уяре. Лимит финансирования на 2017 год — 2,2 млн рублей. Заключен государственный контракт, срок завершения работ — август.

По объекту культурного наследия «Купеческий клуб» (Красноярск, пр. Мира, 71) был заключен государственный контракт на общую сумму 7,2 млн рублей. Подрядчик до настоящего времени, кроме устройства лесов, никаких работ не выполнил. При этом расторгнуть контракт с ним не удалось — есть решение суда о продлении контракта до 29 декабря этого года.

По остальным объектам, три из которых находятся в Енисейске, контракты не исполняются, торги постоянно срываются, а здания тем временем продолжают обрушаться из-за безответственности подрядчиков. Членов комитета не устроило такое положение дел. Депутаты пришли к выводу, что средства, выделенные на консервацию, придется изъять и перенаправить на реставрацию объектов. Народные избранники предложили внести в решение комитета пункт о проведении служебного расследования по факту того, что договора заключаются в ущерб Красноярскому краю.

В обсуждение вопроса включился заместитель руководителя службы по государственной охране объектов культурного наследия Юрий Тихонович, который отметил:

«Мы находимся в зените строительного сезона, когда наиболее благоприятные температурные условия, что позволяет выполнять комплексные ремонтно-реставрационные работы, включая противоаварийные. Из шести объектов консервации выдано только одно разрешение на выполнение работ. Хотел бы обратить внимание на то, что на объектах предполагаются работы со штукатуркой, то есть с мокрыми веществами. С учетом того, что многие объекты отторгованы либо предполагаются такие действия, время на выполнение работ крайне ограничено. Хотелось бы, чтобы управление капитального строительства и министерство строительства максимально включились в процесс консервационных работ, чтобы в итоге были получены соответствующие результаты».

Председатель комитета Людмила Магомедова, в свою очередь, добавила: «В таких условиях хочется вообще прекратить консервацию. Но я все же рассчитываю, что в ближайшее время вся эта тема сдвинется с мертвой точки, хотя исполнительная власть уделяет ей мало внимания. У нас впереди Универсиада 2019 года, и если ситуация не изменится, то надо эти средства в срочном порядке перенаправить на разработку проектно-сметной документации по тому перечню памятников, которые должны быть восстановлены к этому международному форуму».

Она также подчеркнула, что из года в год освоение данных средств остается крайне низким, в том числе по причине затягивания процедуры торгов и выполнения самих работ.

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В результате комитет рекомендовал правительству края в срок до 1 сентября внести изменения в госпрограмму «Развитие культуры и туризма». По мнению депутатов, нужно перенести средства, предусмотренные на консервацию объектов культурного наследия, на мероприятия по подготовке проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия перед Универсиадой.

Министерству строительства и ЖКХ рекомендовано до 1 сентября провести служебную проверку по факту заключения УКСом контракта на реставрацию объекта в Красноярске по адресу: проспект Мира, 71, в счет бюджетных ассигнований, выделенных на проведение работ по консервации объекта культурного наследия.

В рамках действующего законодательства также предложено принять меры по прекращению проведения в 2017 году торгов по консервации объектов культурного наследия, по которым контракты не заключены, и на расторжение контрактов, затягивающих время выполнения этих работ, с взысканием неустойки.