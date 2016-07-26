Бродячие собаки покусали 13 детей в Северо-Енисейском районе

Глава поселка в Красноярском крае обвинила фонд «Белка и Стрелка» в невыполнении контракта на отлов бродячих собак, которые покусали 13 детей. Информация об этом появилась на официальном сайте Северо-Енисейского района.

Глава поселка Северо-Енисейский Нина Тефанова заявила о том, что безнадзорных животных никто не ловит. С начала года в поселке уже зафиксировали 18 нападений собак на людей, причем 13 покусанных — дети. Однако фонд «Белка и Стрелка», с которым заключили муниципальный контракт, на заявки не реагирует.

«Фонд помощи животным „Белка и Стрелка“, с которым ещё в апреле 2017 года заключен муниципальный контракт, до настоящего времени не приступил к исполнению своих обязанностей. По условиям контракта представители фонда должны заниматься отловом безнадзорных животных по мере поступления с территории заявок на отлов безнадзорных животных, но до настоящего времени направленные им заявки не отработаны», — сообщила глава поселка.

По данным портала Госзакупок, заявку на участие в закупке подал лишь фонд «Белка и Стрелка». Поэтому он и стал победителем. За почти 600 тыс. рублей общественники обязались отловить на территории Северо-Енисейского района 174 собаки. Из них 154 особи планировалось усыпить, а оставшихся 20 — стерилизовать и отпустить, либо передать новым хозяевам. Всего на 2017 год фонд «Белка и Стрелка» заключил 30 контрактов с территориями Красноярского края на отлов бродячих животных.

Директор фонда Владислав Лейман пояснил, что претензий со стороны главы поселка не понимает. По заявкам из района уже отловили 25 собак. В ближайшие дни сотрудники фонда снова отправятся на север края. В пос. Северо-Енисейский они будут работать в понедельник и вторник следующей недели.

«Мы отработали самые экстренные заявки. Я понимаю, проблема острая. Но мы — одна-единственная организация, которая работает в Красноярском крае. Контракт до 31 декабря. Если была бы экстренная заявка, мы бы сразу отработали. Письмо от них получили, поэтому в понедельник мы уже у них будем. Они же хотят, чтобы вообще собаки по поселку не бегали», — пояснил Владислав Лейман.

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