Бюджет Ачинска за 9 месяцев выполнен с положительными показателями

За первые 9 месяцев 2017 года в бюджет города Ачинска поступило доходов в объеме 1 миллиарда 778 миллионов рублей, что соответствует плану на данный период. Об этом на расширенном аппаратном совещании главе Ачинска доложила начальник финансового управления София Скобелева.

План по собственным доходам бюджета на январь-сентябрь 2017 года, по данным Скобелевой, перевыполнен на 101 %. При утвержденном плане в сумме 690 млн. рублей фактическое поступление составило 696 млн., в том числе: налоговых доходов поступило 437 млн. руб. при плане в 446 млн. (исполнение составило 98%), неналоговых доходов — 259 млн. руб. при плане в 244 млн. (исполнение составило 106%).

Безвозмездные поступления из других бюджетов РФ составили 1 млрд. 51 млн. рублей, уровень фактического исполнения составил 99 %.

Выполнение плановых финансовых значений позволило своевременно обеспечить оплату муниципальных услуг бюджетных и автономных учреждений. Оплачены текущие расходы жилищно-коммунального хозяйства, произведены платежи по муниципальным перевозкам общественным транспортом и другие расходы.

По состоянию на 1 октября муниципальный долг перед краевым бюджетом и кредитными организациями отсутствует.