Краевые депутаты приняли корректировку бюджета

На очередной сессии Законодательного Собрания края депутаты приняли корректировку краевого бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

По словам и.о. министра финансов региона Владимира Бахаря, в корректировке учтены как краевые, так и федеральные средства. Основные расходы региональной казны пойдут на подготовку к проведению Студенческих игр 2019 года в Красноярске, на борьбу с сибирским шелкопрядом — порядка 550 млн рублей, на финансовую поддержку муниципальных образований, а также на резервирование земельных участков в рамках строительства улицы Волочаевская, на жилье для бюджетников, льготные лекарства, учебники, жилье для детей-сирот и поддержку АПК.

И.о. министра также подчеркнул, что перед тем, как финансовый документ поступил на рассмотрение сессии, его подробно обсудили на всех профильных комитетах. По каждому направлению прошло детальное изучение. В рамках корректировки доходы краевого бюджета составят 206,9 млрд рублей, расходы — 221,8 млрд рублей, дефицит казны будет равен 14,9 млрд рублей.

«Мы не сомневаемся, что запланированные доходы до конца года будут исполнены. Представленная корректировка позволит нам решить дополнительные задачи и те проблемные вопросы, которые существуют, до конца текущего года», — отметил Владимир Бахарь.

В ходе обсуждения председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Юрий Данильченко попросил докладчика обратить особое внимание на поддержку здравоохранения. «Кредиторская задолженность по здравоохранению составляет около 800 млн рублей, а просроченная 278. Мы все это протокольно зафиксировали, но оставлять здравоохранения без определенной высокотехнологичной помощи, без расходников, конечно, не правильно. Обратите внимание, я думаю, что при дальнейшем рассмотрении бюджета эти вещи надо рассмотреть», — высказался депутат.

Депутат Алексей Протопопов продолжил мнение коллеги, а также сообщил, что Счетная палата России зафиксировала снижение инвестиций в здравоохранение с 2,7 % в 2006 году до 1,2 % в 2016. Это повлияло на износ основных фондов, который на сегодня превысил 55 %.

«К сожалению, все это привело к тому, что доля оборотных средств снижается, и мы практически не можем обновлять парк высокотехнологичного оборудования. Думаю, что те проблемы, которые были замечены на федеральном уровне, имеют зеркальное отражение в нашем крае. Как минимум с двумя вопросами мы должны разобраться. Во-первых, это дефицит региональной профильной программы, который составляет 6 млрд рублей. Во-вторых, это кредиторская задолженность. Эффективно функционировать человек, будь то депутат или министр, может только при одном условии — если он будет здоров. Все остальное к этому прилагается», — отметил Протопопов.

На этом обсуждение вопроса закончилось. Депутаты единогласно поддержали законопроект о корректировке краевого бюджета в первом и втором чтениях.

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