Студент Института космической техники СибГУ им. Решетнева впервые стал гагаринским стипендиатом

Студент четвертого курса кафедры летательных аппаратов Института космической техники Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева Антон Кравчуновский стал одним из трех победителей второго ежегодного открытого конкурса на присуждение стипендий имени Ю.А. Гагарина.

Организатором конкурса является Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

Сегодня ректор СибГУ им. М.Ф. Решетнева Дмитрий Деревянных и Антон Кравчуновский примут участие в церемонии награждения победителей в Звездном городке (Московская область). Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров и заслуженные космонавты торжественно вручат Антону Крачуновскому сертификат на получение стипендии.

Антон Кравчуновский учится по направлению подготовки «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов» и принимает активное участие в проекте студенческого сверхмалого космического аппарата «SibCube» в качестве конструктора.

«Мы разработали макет спутника, который способен выполнять задачи дистанционного зондирования земли, исследовать малоизученные верхние слои атмосферы, выполнять задачи в космосе, которые еще не решены», — рассказывает студент.

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Также он активно участвует в работе студенческого конструкторского бюро «Старт», где студенты создают модели ракет, которые можно запустить на различные высоты до 300 метров, и осваивают технологии нанесения защитных покрытий на элементы конструкций космических аппаратов.

Открытый конкурс на присуждение стипендий имени Ю.А. Гагарина проводится с целью поощрения студентов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по направлениям, связанным с пилотируемой космонавтикой в ракетно-космической отрасли РФ, пропагандирующих достижения отечественной космонавтики. Победители конкурса будут получать стипендию в размере 10 000 рублей в месяц в течение 2017-2018 учебного года.