Сотрудники «Красноярскэнергосбыта» сдали 60 литров крови на донорском марафоне

В ПАО «Красноярскэнергосбыт» (входит в Группу «РусГидро») прошел донорский марафон «Энергия жизни», в ходе которого энергетики сдали почти 60 литров крови.

Марафон стартовал в мае в Минусинске и за несколько месяцев охватил все отделения и участки «Красноярскэнергосбыта», где есть возможность организовать работу донорских бригад. Участие в акции приняли 133 сотрудника компании из 12 населенных пунктов.

В крупных городах акция проходила непосредственно в офисах компании, а в малых населенных пунктах — в поликлиниках и мобильных комплексах Красноярского краевого центра крови № 1. Завершили акцию в октябре работники Ачинского межрайонного отделения.

«Дни донора — очень важное и нужное дело. Много лет назад мою жизнь спасла незнакомая женщина, согласившаяся на прямое переливание крови, — вспоминает руководитель юридической группы Лесосибирского межрайонного отделения „Красноярскэнергосбыта“ Инна Прудникова. — Уже более семи лет я сама регулярно становлюсь донором и призываю к этому коллег, друзей и родственников».

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С краевым центром крови энергосбытовая компания сотрудничает с 2012 года. Первая акция совпала с тяжелой операцией у одного из сотрудников «Красноярскэнергосбыта», что сразу помогло сформировать личное отношение коллектива к мероприятию. Краевой масштаб акция приобрела два года назад.

«В этом году впервые сотрудники компании из Красноярска и пригорода не только активно сдавали кровь, но и участвовали в благотворительной выставке-продаже. Покупая деревянные поделки, изготовленные при непосредственном участии детей, страдающих аутизмом, работники внесли свой вклад в строительство нового помещения для столярной мастерской «Социальная усадьба „Добрая“», — рассказал исполнительный директор «Красноярскэнергосбыта» Олег Дьяченко.