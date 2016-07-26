В Березовке злоумышленники разобрали 48 метров железнодорожных путей

Железнодорожный тупик под Красноярском разобрали, чтобы сдать на металлолом. Об этом рассказала Newslab.ru пресс-секретарь Сибирского линейного управления МВД России Ирина Карзова.

В начале октября к транспортным полицейским поступила информация о том, что на железнодорожных путях, ведущих из Красноярска в поселок Березовка два человека разбирают рельсы. Сотрудники линейного управления выехали на место и задержали злоумышленников. Как пояснила Ирина Карзова, мужчины успели срезать 48 метров рельсов, а всего планировали разобрать 150 метров.

«Этот путь действующий, но он не работает. Потому что это уже не первая кража. Место безлюдное и любители легкой наживы там периодически появляются», — отметила Ирина Карзова.

Ущерб от действий злоумышленников оценили в 110 тыс. рублей. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи и устанавливают окончательную сумму ущерба.