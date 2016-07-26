Движение поездов в Ачинском районе частично восстановили

Движение поездов через станцию Ачинск-1 частично восстановлено в 10.10 по местному времени, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Сегодня в 2.10 по местному времени на станции Ачинск-1 Красноярской железной дороги произошел сход четырех вагонов с углем грузового поезда. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет.

В настоящий момент составы пропускаются по одному пути реверсивным способом. На втором пути восстановительные работы продолжаются. Пассажиры поезда № 76 Москва — Нерюнгри, задержка которого составила более 5 часов, обеспечены питанием (сухой паек) и водой.

Материалы по теме В Красноярском крае с рельсов сошли вагоны с углем: пассажирские поезда задерживаются

В ликвидации последствий задействованы свыше 140 сотрудников оперативных служб КрасЖД, а также 3 восстановительных поезда со станций Ачинск, Мариинск и Красноярск. Восстановительными работами руководит начальник Красноярской железной дороги Владимир Рейнгардт.

Все обстоятельства случившегося расследует специально созданная комиссия.

«Диспетчерский аппарат ОАО „РЖД“ предпринимает все необходимые меры для скорейшего ввода поездов в график движения. Красноярская железная дорога приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства», — добавили в пресс-службе.

Уточнить информацию о фактическом нахождении поездов можно на сайте «РЖД» в разделе «Пассажирам», вкладка «Фактическое движение поездов», или по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.

Обновлено в 15.15: В настоящее время все пассажирские поезда дальнего следования и пригородного сообщения отправляются со станций Красноярской магистрали в полном соответствии с графиком. Движение поездов в обоих направлениях полностью восстановлено.