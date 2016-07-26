В Красноярском крае подорожали улучшенные квартиры

В Красноярском крае за 9 месяцев подорожали новые квартиры. Отчет об изменении цен на рынке жилья опубликовал Красноярскстат. Как отметили статистики, в III квартале 2017 года по отношению к IV кварталу 2016 года цены на первичном рынке жилья увеличились в среднем на 3,3 %, на вторичном рынке — снизились на 2,1%. Сейчас средняя стоимость квадратного метра в квартире на первичном рынке составляет 50538 рублей, а на вторичном — 41863 рублей.



Как отмечают статистики, повышение цен на первичном рынке жилья обусловлено ростом стоимости квартир улучшенного качества. Они подорожали на 4,1 %, средняя стоимость квадратного метра такого жилья составляет 50930 рублей. Цены на квартиры «улучшенки» и элитные квартиры на вторичном рынке тоже увеличились. Повышение составило 0,1 %, средняя стоимость квадратного метра в таких квартирах составляет 45455 рублей и 60600 рублей соответственно.

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Специалисты отметили снижение цен на квартиры среднего и низкого качества на вторичном рынке — на 4,2 % и на 2,1 % соответственно. Стоимость квадратного метра такого жилья составляет 39635 рублей и 38588 рублей.

Средняя стоимость типовой квартиры на первичном рынке составила 49 тысяч рублей.