В Красноярске зафиксировали экстремальный уровень загрязнения воздуха

Почти во всех районах Красноярска вчера зафиксировали сильное загрязнение атмосферного воздуха. Как показали датчики проекта «Красноярск.Небо», хуже всего ситуация была в районе ул. Копылова.

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Согласно статистическим данным проекта, рано утром в субботу в Железнодорожном районе уровень загрязнения был низким — всего 19 единиц PM2.5 (твёрдых частиц размером менее 2,5 микрон, к которым относится смесь частиц пыли, золы, сажи, а также сульфатов и нитратов, находящихся во взвешенном состоянии в воздухе). Предельно допустимый уровень этих частиц — 35 единиц.

В 9:00 уровень загрязнения достиг 44 единиц, а затем начал снижаться и к 15:00 датчик показывал всего 21 единицу. Однако после этого уровень резко повысился — в 16:00 показатель составил 49 единиц, через час поднялся до 83, к 18:00 — 99, а к 20:00 достиг 167. Максимальный уровень, зафиксированный датчиками — 189 единиц РМ2,5.

На втором месте по загрязненности оказался Ленинский район города — датчик на ул. Юности показал 99 единиц. На одну единицу меньше показывал датчик на пр. Комсомольский в Советском районе города, а на ул. Павлова зафиксировали 91 единицу. Еще один датчик, который стоит на ул. Свердловская, показал 55 единиц РМ2,5, что тоже является сильным загрязнением.

«Я давно такого смога, как сегодня, не видела. С Пашенного весь город видно, и это просто жесть, просто черная полоса над городом», — рассказала жительница Красноярска. «Живу на Светлогоской. За окном жуткая вонь, аж затошнило, хотя окно открыли всего на секунду», — поддержала ее еще одна красноярка.

Сегодня все датчики в городе показывают низкий уровень загрязнения — от 2 до 10 единиц РМ2,5.

По информации Среднесибирского УГМС, на субботу синоптики обещали условия, которые способствовали кратковременному накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. При этом случаев «высокого» и «экстремально высокого» загрязнения на постах государственной наблюдательной сети Среднесибирского УГМС не фиксировалось.