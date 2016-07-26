Красноярка погибла под колесами Нивы на безлюдной дороге

Полицейские ищут виновника ДТП, в котором погибла женщина-пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Авария произошла в субботу 28 октября, по данным дорожных полицейских, в период с 22:00 до 23:00 на ул. Лесопильщиков, около дома 160 (Свердловский район). Неизвестный автомобиль сбил женщину и скрылся. Личность пешехода еще устанавливается, на вид женщине около 55 лет.

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что после обнаружения погибшей женщины им удалось найти возможного свидетеля. Водитель большегруза, проезжавший в этом районе примерно во время ДТП, видел светлый автомобиль Нива, который проехал мимо него на большой скорости. У машины были повреждения в передней части, а из отличительных особенностей водитель грузовика назвал литые диски в виде пятиконечной звезды. Так как дорога достаточно безлюдная, полицейские предположили, что этот автомобиль и был участником аварии.

Полицейские просят у красноярцев помощи в поисках виновника происшествия. «Обращаемся к участникам движения с просьбой помочь найти скрывшегося водителя. Пишите нам в личку или звоните по телефонам 102 или 127», — попросили в пресс-службе ГИБДД.