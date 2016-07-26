Из-за ДТП с фурой ограничено движение на трассе в Красноярском крае

В Красноярском крае на 928-м км автодороги Р225 «Сибирь» грузовой автомобиль с прицепом сошел в кювет. О происшествии сообщил очевидец. По словам автомобилиста, дорога была мокрой, на некоторых ее участках гололед.

В ГИБДД Newslab.ru сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал, однако движение на дороге ограничено. На месте продолжают работать автоинспекторы, в настоящее время там дежурят два экипажа. Водителей просят соблюдать осторожность и выбирать скоростной режим.