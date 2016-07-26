>
>
Из-за ДТП с фурой ограничено движение на трассе в Красноярском крае
Новости
/
Происшествия
,
В Красноярском крае

Из-за ДТП с фурой ограничено движение на трассе в Красноярском крае

27 октября 15:05
0

В Красноярском крае на 928-м км автодороги Р225 «Сибирь» грузовой автомобиль с прицепом сошел в кювет. О происшествии сообщил очевидец. По словам автомобилиста, дорога была мокрой, на некоторых ее участках гололед.

Фура сошла в кювет на мокрой дороге
Фото: vk.com/gibdd24

В ГИБДД Newslab.ru сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал, однако движение на дороге ограничено. На месте продолжают работать автоинспекторы, в настоящее время там дежурят два экипажа.

Водителей просят соблюдать осторожность и выбирать скоростной режим.

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать