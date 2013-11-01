«Сила соцсетей»: красноярцы нашли водителя, сбившего на пустой дороге пешехода

В Красноярске нашли нарушителя, из-за которого на безлюдной дороге погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе полка ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

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Вечером 28 октября на ул. Лесопильщиков в Свердловском районе Красноярска нашли погибшую женщину-пешехода. Виновник происшествия скрылся, но находившийся неподалеку водитель большегруза рассказал, что видел в этом районе светлую Ниву с повреждениями в передней части и необычными для такой машины колесными дисками. Полицейские почти сразу решили подключить к поискам красноярцев.

Сегодня стало известно, что 42-летнего нарушителя нашли.

«Пользователи интернет-сообщества активно подключились к обсуждению ДТП. Полицейские изучили комментарии, провели экспертизы и просмотрели близлежащие камеры наружного наблюдения. Сопоставив временные промежутки, они вышли на предполагаемого виновника автоаварии», — рассказали в пресс-службе.

По факту аварии возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.